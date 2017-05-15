На Коростенщині затримано крадіїв дизпалива (ФОТО)

13 травня до поліції надійшло повідомлення про виявлення підозрілого авто неподалік магістрального нафтопроводу. На місці події правоохоронці затримали трьох чоловіків, в яких вилучили майже 600 літрів дизпалива у каністрах. Під час огляду також було виявлено прихований у землі кран.
Близько 22.30 працівники служби охорони нафтопроводу помітили на відстані майже 200 м від магістралі автомобіль ВАЗ-2106, біля якого підозріло вовтузились троє чоловіків.
Коли охоронці наблизились, то побачили, що у салоні та багажнику авто знаходяться більше двох десятків каністр.
Для з’ясування всіх обставин була викликана слідчо-оперативна група Коростенського відділу поліції.
Відтак на місці події були затримані троє осіб, двоє коростенців, 23 та 25 років, та 49-річний житель Луганської області.
Під час огляду транспортного засобу у ньому було виявлено 23 каністри, заповнені дизельним паливом, - загалом майже 600 л.
Окрім того, неподалік місця події у землі, на глибині приблизно 20 см, було знайдено прихований кран, що, ймовірно, йде від несанкціонованої врізки у нафтопровід.
За словами затриманих чоловіків, вони проїжджали повз та випадково помітили ємності і вирішили забрати собі.
Такі свідчення викликали обґрунтовані підозри і трійцю було доставлено до Коростенського відділу поліції.
Нині їм оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених відразу кількома статтями карного кодексу, - ст.15 (Замах на злочин), ст. 292 (Пошкодження об’єктів магістральних або промислових нафто-, газо-, конденсатопроводів та нафтопродуктопроводів, ст. 185 (Крадіжка).
Чоловіків затримано відповідно до ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про обрання їм міри запобіжного заходу.
Підозрюваним загрожує покарання у вигляді обмеження волі до 5 років або ув’язнення на термін від 3 до 8 років.
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