Шаблоны для Dle 10.5 форекс портал
Авторизация
 
  • 22:30 – У Житомирі СБУ викрила співробітника внутрішньої безпеки Нацполіції на «кришуванні» проституції 
  • 12:22 – В Олевському районі поліцейські вилучили у бурштинокопачів 13 мотопомп (ФОТО) 
  • 13:02 – На Житомирщині 9 травня пройшло без грубих порушень правопорядку 
  • 13:00 – Вулиці Житомира прибиратимуть вночі 
  • 15:26 – Житомирський військовий комісаріат розшукує сімох призовників, які ухиляються від строкової служби 

В Олевському районі поліцейські вилучили у бурштинокопачів 13 мотопомп (ФОТО)

В Олевському районі поліцейські вилучили у бурштинокопачів 13 мотопомп (ФОТО)10 травня рейдові групи поліцейських Управлінь захисту економіки в області та превентивної діяльності ГУНП Житомирщини затримали 4 осіб, які займались незаконним промислом. Також вилучено 3 автомобілі, 13 мотопомп та інше обладнання і пристосування для видобутку, а також кілограм бурштину. Розпочато досудові розслідування, повідомили zamkova.info у відділі комунікації поліції Житомирської області.

Автомобіль «УАЗ» поліцейські зупинили близько 17.00 у лісовому масиві поблизу с. Хмелівки. Під час огляду в авто було виявлено дві мотопомпи та супутнє приладдя: пожежні рукави, стержні, забірник і т.п. За кермом автівки перебував 28-річний молодик з Рівенщини, якого разом із транспортним засобом було доставлено до Олевського відділення для з’ясування усіх обставин.

Менше ніж за годину поблизу с. Хмелівки поліцейські зупинили ще один автомобіль, цього разу ВАЗ. Його водій, 26-річний житель Новоград-Волинського району, також транспортував мотопомпу та пристосування для видобутку бурштину. Відтак замість копальні чоловік поїхав до відділення поліції.

Уже близько півночі рейдувальники зафіксували ще кілька фактів видобутку сонячного каменю.

У лісовому масиві, поблизу с. Андріївки, поліцейські затримали двох чоловіків, які уже налагодили процес видобутку за допомогою мотопомп та розмивання грунту. У них також вилучили обладнання та кілограм бурштину. Один з них з Рівенщини, інший – житель м. Малина.

Під час подальших заходів поліцейські у цьому ж масиві виявили ще 6 мотопомп, сотні метрів пожежних рукавів та супутні пристосування, поспіхом залишені напризволяще копальниками після появи правоохоронців.

Відтак на місцях подій поліцейські зафіксували усі обставини та вилучили знаряддя: 11 мотопомп, 2 автомобілі, більше двох сотень метрів пожежних рукавів, водозабірники, штирі та інше.

Затриманих разом із вилученим було доставлено до відділення поліції. За кожним із фактів розпочато кримінальні провадження за ст.15, ч.2 ст.240 (Порушення правил охорони або використання надр) Кримінального кодексу України.

За чинним законодавством подібні протиправні дії караються значними сумами штрафів (від 400 до 700 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) або обмеженням чи позбавленням волі на строк до 3 років.
В Олевському районі поліцейські вилучили у бурштинокопачів 13 мотопомп (ФОТО)
В Олевському районі поліцейські вилучили у бурштинокопачів 13 мотопомп (ФОТО)
В Олевському районі поліцейські вилучили у бурштинокопачів 13 мотопомп (ФОТО)
В Олевському районі поліцейські вилучили у бурштинокопачів 13 мотопомп (ФОТО)
В Олевському районі поліцейські вилучили у бурштинокопачів 13 мотопомп (ФОТО)
В Олевському районі поліцейські вилучили у бурштинокопачів 13 мотопомп (ФОТО)
рейтинг: 
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится
переглядів: 44
загрузка...
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» На Житомирщині поліцейські затримали чергових скупників бурштину (ФОТО)
» На Житомирщин затримали три групи нелегальних бурштиношукачів. Фото
» На Житомирщині затримані чергові бурштиношукачі та вилучено три мотопомпи (ФОТО)
» На Житомирщині працівники поліції затримали нелегальних бурштиношукачів та вилучили їх обладнання на понад 100 тисяч гривень (ФОТО)
» На Житомирщині поліцейські вилучили у копачів-нелегалів близько 2 кг бурштину (ФОТО)
Оставить комментарий


Новини України і світу
  • Україна
  • У Світі
Мінрегіон передає челедж #життябезбар’єрів всім міністерствам та ОДА, - Зубко
Чому солдати ЗСУ гинуть від власної зброї
В 5 разів збільшено штрафи за порушення правил пожежної безпеки в лісах
ЗСУ збиватимуть усі дрони біля військових об'єктів
Антикорупційна прокуратура хоче забрати у Мартиненка все майно
Безвіз: Рада ЄС погодила візову лібералізацію для України
Приговор Навальному по «Кировлесу» вступил в силу. Политик не сможет участвовать в выборах президента
Соловьев на майские праздники гоняет в США, чтобы набраться злости – Садальский
Житомир розширюватиме співпрацю з Японією та очікує інвестицій
Тиллерсон предложит Путину возвращение в "Большую восьмерку" в обмен на уход из Сирии – СМИ
  • Реклама
  • Ваш вибір?
  • Опитування
Чи підтримуєте ви ініціативу введення візового режиму України з Росією?
16:16
Оцінка міського голови Львова падає
14:58
У Житомирі продовжують боротися з незаконно встановленими МАФами
20:39
У другий тур виборів мера Житомира виходять Сергій Сухомлин та Любов Цимбалюк
08:43
У Житомирі за крісло мера змагатимуться 16 кандидатів
12:38
После недельной блокады цены в Крыму выросли в 1,5 раза, украинские продукты исчезли
01:16
Facebook обігнав Google у новинному трафіку
01:09
У світі стартували офіційні продажі нового iPhone 6S
Рекомендуємо
  • Технології
  • Реклама
Перспективи виробництва сонячної електроенергії у Чорнобильській зоні – мінімум 1.1 ГВт, — Зубко
Роботи в журналістиці
Илон Маск показал прототип Tesla Model 3
Україна посіла п'яте місце у світі в рейтингу з розвитку електрокарів
І.Маск заявив про готовність запуску проекту зі збереження відновлюваної енергії в Україні
  • Погода
  • Пошук роботи
  • Партнери
Погода
Погода у Житомирі

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Києві

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Вінниці Погода у Херсоні 
Загрузка...
Загрузка...

UKR.NET -новини зі всієї України!
Квитки онлайн та фільми в кінотеатрах.
Пошук автомобілів по найкращій ціні на AVTOsale.ua.
Повна телепрограма на тиждень від TVgid.ua.

Гороскоп
Гороскоп

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
тлумачення снів фрейд
Ми в соцмережах
  • Вконтакті
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+