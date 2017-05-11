В Олевському районі поліцейські вилучили у бурштинокопачів 13 мотопомп (ФОТО)

10 травня рейдові групи поліцейських Управлінь захисту економіки в області та превентивної діяльності ГУНП Житомирщини затримали 4 осіб, які займались незаконним промислом. Також вилучено 3 автомобілі, 13 мотопомп та інше обладнання і пристосування для видобутку, а також кілограм бурштину. Розпочато досудові розслідування, повідомили zamkova.info у відділі комунікації поліції Житомирської області.
Автомобіль «УАЗ» поліцейські зупинили близько 17.00 у лісовому масиві поблизу с. Хмелівки. Під час огляду в авто було виявлено дві мотопомпи та супутнє приладдя: пожежні рукави, стержні, забірник і т.п. За кермом автівки перебував 28-річний молодик з Рівенщини, якого разом із транспортним засобом було доставлено до Олевського відділення для з’ясування усіх обставин.
Менше ніж за годину поблизу с. Хмелівки поліцейські зупинили ще один автомобіль, цього разу ВАЗ. Його водій, 26-річний житель Новоград-Волинського району, також транспортував мотопомпу та пристосування для видобутку бурштину. Відтак замість копальні чоловік поїхав до відділення поліції.
Уже близько півночі рейдувальники зафіксували ще кілька фактів видобутку сонячного каменю.
У лісовому масиві, поблизу с. Андріївки, поліцейські затримали двох чоловіків, які уже налагодили процес видобутку за допомогою мотопомп та розмивання грунту. У них також вилучили обладнання та кілограм бурштину. Один з них з Рівенщини, інший – житель м. Малина.
Під час подальших заходів поліцейські у цьому ж масиві виявили ще 6 мотопомп, сотні метрів пожежних рукавів та супутні пристосування, поспіхом залишені напризволяще копальниками після появи правоохоронців.
Відтак на місцях подій поліцейські зафіксували усі обставини та вилучили знаряддя: 11 мотопомп, 2 автомобілі, більше двох сотень метрів пожежних рукавів, водозабірники, штирі та інше.
Затриманих разом із вилученим було доставлено до відділення поліції. За кожним із фактів розпочато кримінальні провадження за ст.15, ч.2 ст.240 (Порушення правил охорони або використання надр) Кримінального кодексу України.
За чинним законодавством подібні протиправні дії караються значними сумами штрафів (від 400 до 700 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) або обмеженням чи позбавленням волі на строк до 3 років.
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