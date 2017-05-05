Житомирський військовий комісаріат розшукує сімох призовників, які ухиляються від строкової служби

Про хід весняної призовної кампанії до українського війська та інших військових формувань в обласному центрі та Житомирському районі розповідає заступник керівника об’єднаного військового комісаріату Олександр Негерей:"Призову в нас підлягає 7 з половиною тисяч юнаків, але буде призвано лише 90. У той же час існують певні проблеми щодо ухилення від служби. На даний час за цими фактами вже розпочато 7 кримінальних справ".
Згадані призовники пройшли медичні комісії, отримали бойові повістки, але у день відправки на місце служби до збірного пункту не прийшли. У той же час Олександр Негерей, відзначає і наявність на Житомирщині патріотично налаштованих юнаків, які самі виявили бажання виконати свій Конституційний обов’язок.
"Стосовно патріотизму від початку призову до нас лише за телефонним оповіщенням прийшли 15 юнаків. Вони мали можливість самі обрати місце служби. Такий порядок, хто перший прийшов має право вибору місця служби".
Варто додати, що цієї весни на Житомирщині свій Конституційний обов'язок виконуватимуть 575 юнаків В обласному військкоматі наголошують, що жодний з призовників не буде проходити службу у зоні проведення Антитерористичної операції.
"Є рішення Ради Безпеки та Оброни України про те що жодний призовник не має служити у зоні АТО, там проходять службу лише контрактники", – акцентує увагу виконувач обов’язків начальника відділу обласного військкомату майор Андрій Лазаренко.103fm.com.ua