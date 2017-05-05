На Житомирщині прокуратура довела в суді незаконність надання в оренду майже 7 га землі водного фонду вартістю майже 8 млн грн

За позовом Бердичівської місцевої прокуратури судом скасовано незаконне рішення Великонизгірецької сільської ради, визнано недійсним договір оренди земельної ділянки водного фонду площею майже 7 га та зобов’язано приватного підприємця повернути земельну ділянку до земель запасу, повідомили zamkova.info
в прес-службі прокуратури Житомирської області.
Установлено, що Великонизгірецька сільська рада Бердичівського району в липні 2011 року неправомірно, перевищивши повноваження, прийняла рішення про надання в оренду земельної ділянки водного фонду загальною площею 6,9 га вартістю 7,9 млн грн, у подальшому уклавши з приватним підприємцем договір оренди землі строком на 20 років.
Зокрема, земельна ділянка знаходиться під водним об’єктом загальнодержавного значення та, відповідно до положень земельного законодавства, перебуває в державній власності, а тому повноваження щодо передачі у користування відповідної земельної ділянки належить Бердичівській райдержадміністрації.
До того ж, землю в оренду передано без проведення земельних торгів та нормативно-грошової оцінки для визначення розміру орендної плати, що є істотним порушенням вимог земельного та податкового законодавства.
Слід зауважити, що згідно Конституції України земля є основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною держави, а тому органи прокуратури області постійно вживають заходи представницького характеру задля захисту інтересів держави у сфері земельних відносин.