Поліція посилює заходи безпеки 8-9 травня

У 46 населених пунктах області пройде близько півсотні масових заходів, присвячених Дню пам’яті та примирення і Дню Перемоги над нацизмом у ІІ Світовій війні. Упродовж цих днів поліцією вживатимуться додаткові заходи для забезпечення публічної безпеки та попередження, виявлення і припинення правопорушень, повідомили zamkova.info
у відділі комунікації поліції Житомирської області.
Поліція регіону продовжує працювати у посиленому варіанті несення служби і вживає необхідних заходів безпеки для підтримання публічного порядку, а також попередження небезпечних ситуацій під час проведення запланованих масових заходів.
8 травня їх переважна більшість пройде в районах області, де відбудуться мітинги, покладання квітів на військових кладовищах та панахиди і молебні.
9 травня масові заходи заплановано у 37 населених пунктах, участь у яких візьмуть близько 14 тисяч людей. У цей день охорону правопорядку здійснюватимуть понад 550 поліцейських.
Задля запобігання терористичним та суспільним загрозам в області поліцейські посилили й інші превентивні заходи, до яких закликають громадян ставитись із розумінням.
Також начальник ГУНП В’ячеслав Печененко звернувся до жителів та гостей регіону із закликом дотримуватись правопорядку, не піддаватись на можливі провокації та гідно вшанувати воїнів Другої світової війни.