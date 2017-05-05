Шаблоны для Dle 10.5 форекс портал
Авторизация
 
  • 15:26 – Житомирський військовий комісаріат розшукує сімох призовників, які ухиляються від строкової служби 
  • 15:22 – На Житомирщині прокуратура довела в суді незаконність надання в оренду майже 7 га землі водного фонду вартістю майже 8 млн грн 
  • 10:14 – На Житомирщині поліцейські проводять весняний комісійний огляд доріг (ФОТО) 
  • 09:53 – На Житомирщині припинено незаконне користування водосховищем загальнодержавного значення 
  • 10:47 – На Житомирщині поліцейські розкрили вбивство 37-річного чоловіка (ФОТО) 

Поліція посилює заходи безпеки 8-9 травня

Поліція посилює заходи безпеки 8-9 травняУ 46 населених пунктах області пройде близько півсотні масових заходів, присвячених Дню пам’яті та примирення і Дню Перемоги над нацизмом у ІІ Світовій війні. Упродовж цих днів поліцією вживатимуться додаткові заходи для забезпечення публічної безпеки та попередження, виявлення і припинення правопорушень, повідомили zamkova.info у відділі комунікації поліції Житомирської області.

Поліція регіону продовжує працювати у посиленому варіанті несення служби і вживає необхідних заходів безпеки для підтримання публічного порядку, а також попередження небезпечних ситуацій під час проведення запланованих масових заходів.

8 травня їх переважна більшість пройде в районах області, де відбудуться мітинги, покладання квітів на військових кладовищах та панахиди і молебні.

9 травня масові заходи заплановано у 37 населених пунктах, участь у яких візьмуть близько 14 тисяч людей. У цей день охорону правопорядку здійснюватимуть понад 550 поліцейських.

Задля запобігання терористичним та суспільним загрозам в області поліцейські посилили й інші превентивні заходи, до яких закликають громадян ставитись із розумінням.

Також начальник ГУНП В’ячеслав Печененко звернувся до жителів та гостей регіону із закликом дотримуватись правопорядку, не піддаватись на можливі провокації та гідно вшанувати воїнів Другої світової війни.
рейтинг: 
  • Не нравится
  • +1
  • Нравится
переглядів: 31
загрузка...
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» На Житомирщині Різдвяні свята пройшли без грубих порушень правопорядку
» На Житомирщині правопорядок та безпеку громадян у День Незалежності забезпечуватимуть понад 400 поліцейських
» На Житомирщині охорону громадського порядку під час святкування Водохрещення забезпечують майже 700 поліцейських
» Новорічні свята на Житомирщині пройшли без грубих порушень громадського порядку
» На Житомирщині поліція готова до забезпечення громадської безпеки та правопорядку під час виборів
Оставить комментарий


Новини України і світу
  • Україна
  • У Світі
Мінрегіон передає челедж #життябезбар’єрів всім міністерствам та ОДА, - Зубко
Чому солдати ЗСУ гинуть від власної зброї
В 5 разів збільшено штрафи за порушення правил пожежної безпеки в лісах
ЗСУ збиватимуть усі дрони біля військових об'єктів
Антикорупційна прокуратура хоче забрати у Мартиненка все майно
Приговор Навальному по «Кировлесу» вступил в силу. Политик не сможет участвовать в выборах президента
Соловьев на майские праздники гоняет в США, чтобы набраться злости – Садальский
Житомир розширюватиме співпрацю з Японією та очікує інвестицій
Тиллерсон предложит Путину возвращение в "Большую восьмерку" в обмен на уход из Сирии – СМИ
Європарламент проголосував за безвіз Україні
  • Реклама
  • Ваш вибір?
  • Опитування
Чи підтримуєте ви ініціативу введення візового режиму України з Росією?
16:16
Оцінка міського голови Львова падає
14:58
У Житомирі продовжують боротися з незаконно встановленими МАФами
20:39
У другий тур виборів мера Житомира виходять Сергій Сухомлин та Любов Цимбалюк
08:43
У Житомирі за крісло мера змагатимуться 16 кандидатів
12:38
После недельной блокады цены в Крыму выросли в 1,5 раза, украинские продукты исчезли
01:16
Facebook обігнав Google у новинному трафіку
01:09
У світі стартували офіційні продажі нового iPhone 6S
Рекомендуємо
  • Технології
  • Реклама
Перспективи виробництва сонячної електроенергії у Чорнобильській зоні – мінімум 1.1 ГВт, — Зубко
Роботи в журналістиці
Илон Маск показал прототип Tesla Model 3
Україна посіла п'яте місце у світі в рейтингу з розвитку електрокарів
І.Маск заявив про готовність запуску проекту зі збереження відновлюваної енергії в Україні
  • Погода
  • Пошук роботи
  • Партнери
Погода
Погода у Житомирі

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Києві

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Вінниці Погода у Херсоні 
Загрузка...
Загрузка...

UKR.NET -новини зі всієї України!
Квитки онлайн та фільми в кінотеатрах.
Пошук автомобілів по найкращій ціні на AVTOsale.ua.
Повна телепрограма на тиждень від TVgid.ua.

Гороскоп
Гороскоп

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
тлумачення снів фрейд
Ми в соцмережах
  • Вконтакті
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+