На Житомирщині поліцейські проводять весняний комісійний огляд доріг (ФОТО)

3 травня працівники Управління превентивної діяльності ГУНП спільно з колегами з Житомирського відділення поліції обстежували ділянку автодороги Житомир – Чернівці. Виявлені недоліки зафіксовані у відповідних акті й приписі, вручених представникам Служби автомобільних доріг регіону для подальшого виправлення ситуації, повідомили zamkova.info у відділі комунікації поліції Житомирської області.
Із середини квітня по 10 травня на території Житомирської області, які і по всій Україні, триває проведення весняного комісійного огляду автомобільних доріг, вулиць населених пунктів і залізничних переїздів. Такі заходи поліцейські проводять щорічно спільно з представниками Служби автомобільних доріг, облавтодору, Укрзалізниці та громадських організацій.
– Стан проїзної частини автошляхів, безумовно, відіграє значну роль у дорожній безпеці. Супутніми причинами, що призводять до механічних пошкоджень транспортних засобів або й до ДТП, стають очевидні недоліки дорожнього полотна. З метою попередження аварійності двічі на рік – весною і восени – ми проводимо комісійні обстеження вулично-шляхової мережі у регіоні, у результаті яких фіксуємо недоліки та направляємо відповідні приписи місцевим дорожньо-комунальним службам для подальшого реагування. А посадовці, відповідальні за утримання доріг, притягуються до адміністративної відповідальності, - розповів керівник відділу забезпечення безпеки дорожнього руху УПД ГУНП Житомирщини Віталій Магалецький.
3 травня поліцейські обстежили ділянку автодороги Житомир – Чернівці. Від обласного центру до с. Високої Печі зафіксували деформації проїзної частини, ямковість і вибоїни. Висновок – їздити такою дорогою не лише некомфортно, а небезпечно. Дорожнє полотно потребує суттєвого ремонту. Розміри зафіксованих ям на автошляху, зокрема, у селах Тетерівці, Корчаку, за Руднею Поштою та інших, занесені в акт обстежень.
Потому його копія та підготовлений припис щодо усунення недоліків передано представникам Службі автомобільних доріг у Житомирській області.
Загалом за 3 місяці поточного року поліцейські регіону винесли понад півсотні таких приписів місцевим дорожньо-комунальним організаціям. До адміністративної відповідальності за утримання доріг у неналежному стані притягнуто 36 посадових осіб. Про результати проведених перевірок було інформовано місцеві органи виконавчої влади.
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