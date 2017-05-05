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На Житомирщині поліцейські проводять весняний комісійний огляд доріг (ФОТО)

На Житомирщині поліцейські проводять весняний комісійний огляд доріг (ФОТО)3 травня працівники Управління превентивної діяльності ГУНП спільно з колегами з Житомирського відділення поліції обстежували ділянку автодороги Житомир – Чернівці. Виявлені недоліки зафіксовані у відповідних акті й приписі, вручених представникам Служби автомобільних доріг регіону для подальшого виправлення ситуації, повідомили zamkova.info у відділі комунікації поліції Житомирської області.

Із середини квітня по 10 травня на території Житомирської області, які і по всій Україні, триває проведення весняного комісійного огляду автомобільних доріг, вулиць населених пунктів і залізничних переїздів. Такі заходи поліцейські проводять щорічно спільно з представниками Служби автомобільних доріг, облавтодору, Укрзалізниці та громадських організацій.

– Стан проїзної частини автошляхів, безумовно, відіграє значну роль у дорожній безпеці. Супутніми причинами, що призводять до механічних пошкоджень транспортних засобів або й до ДТП, стають очевидні недоліки дорожнього полотна. З метою попередження аварійності двічі на рік – весною і восени – ми проводимо комісійні обстеження вулично-шляхової мережі у регіоні, у результаті яких фіксуємо недоліки та направляємо відповідні приписи місцевим дорожньо-комунальним службам для подальшого реагування. А посадовці, відповідальні за утримання доріг, притягуються до адміністративної відповідальності, - розповів керівник відділу забезпечення безпеки дорожнього руху УПД ГУНП Житомирщини Віталій Магалецький.

3 травня поліцейські обстежили ділянку автодороги Житомир – Чернівці. Від обласного центру до с. Високої Печі зафіксували деформації проїзної частини, ямковість і вибоїни. Висновок – їздити такою дорогою не лише некомфортно, а небезпечно. Дорожнє полотно потребує суттєвого ремонту. Розміри зафіксованих ям на автошляху, зокрема, у селах Тетерівці, Корчаку, за Руднею Поштою та інших, занесені в акт обстежень.

Потому його копія та підготовлений припис щодо усунення недоліків передано представникам Службі автомобільних доріг у Житомирській області.

Загалом за 3 місяці поточного року поліцейські регіону винесли понад півсотні таких приписів місцевим дорожньо-комунальним організаціям. До адміністративної відповідальності за утримання доріг у неналежному стані притягнуто 36 посадових осіб. Про результати проведених перевірок було інформовано місцеві органи виконавчої влади.

Відповідні заходи на території області тривають.
На Житомирщині поліцейські проводять весняний комісійний огляд доріг (ФОТО)
На Житомирщині поліцейські проводять весняний комісійний огляд доріг (ФОТО)
На Житомирщині поліцейські проводять весняний комісійний огляд доріг (ФОТО)
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