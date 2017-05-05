На Житомирщині припинено незаконне користування водосховищем загальнодержавного значення

Позов Новоград-Волинської місцевої прокуратури щодо скасування незаконного рішення сесії сільської ради про надання у користування громадській організації водосховища судом задоволено, повідомили zamkova.info
в прес-службі прокуратури Житомирської області.
Йдеться про те, що Пилиповицька сільська рада Новоград-Волинського району у березні 2016 року прийняла незаконне рішення, на підставі якого передала у користування громадській організації водосховище загальною площею 27 га, розташованого в межах населеного пункту.
Зокрема, водосховище, створене для захисту прилеглих територій від затоплення та припинення ерозійних процесів, передано з порушенням встановленого Земельним кодексом України порядку надання земель державної і комунальної власності у користування та без укладення договору оренди, чим обмежено право територіальної громади розпоряджатися ним.
Вжитими Новоград-Волинською місцевою прокуратурою заходами представницького характеру припинено незаконне користування водосховищем загальнодержавного значення та поновлено права місцевої громади.
Довідково. Орієнтовна вартість водосховища із побудованою на ньому гідротехнічною спорудою становить понад 40 млн грн. До того ж, водний об’єкт розташований на річці Церем, яка несе свої води у р.Случ.