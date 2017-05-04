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На Житомирщині поліцейські розкрили вбивство 37-річного чоловіка (ФОТО)

На Житомирщині поліцейські розкрили вбивство 37-річного чоловіка (ФОТО)1 травня на околиці м. Новограда-Волинського у лісосмузі було знайдено тіло жителя райцентру із видимими тілесними ушкодженнями, повідомили zamkova.info у відділі комунікації поліції Житомирської області.

Чоловік ще удень 29 квітня пішов з дому і більш не повернувся. Поліцейські, з’ясовуючи усі обставини, встановили та затримали двох братів, причетних до смерті загиблого. Нині вони під вартою.

Того дня, 29 квітня, загиблий разом з кількома товаришами розважалися і побували не в одному кафе міста.

На одній з вулиць райцентру автомобіль з веселою компанією зупинили працівники поліції. Відносно водія були оформлені адміністративні матеріали за ст. 130 (Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння…) КУпАП, а його транспортний засіб вилучений. Разом з керманичем автівки до відділу поліції прибули і його пасажири-співчаркувальники, які влаштували дебош.

Відтак відносно чоловіків, у тому числі і загиблого, були оформлені ще й адміністративні матеріали за ст. 185 (Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського…) КУпАП.

Після встановлення осіб дебоширів та обставин подій їх відправили по домівках.

Однак 37-річний чоловік, на свою біду, неподалік відділку зустрів нових «товаришів», двох братів, і продовжив застілля уже з ними. Ті запросили знайомого до себе додому. Там деякий час випивали гуртом, а потім взялися провести «гостя» додому.

Спеціально викликали таксі і повезли уже добре сп’янілого чоловіка на околицю міста.

- За наявною інформацією, підозрювані спокусились на майно загиблого і вирішили його вбити, - розповів начальник Управління карного розшуку ГУНП Житомирщини Віктор Бугира. – У чоловіка при собі була певна сума грошей та банківська картка, на якій, як сподівались брати, є кошти.

Відтак чоловіка просто силоміць затягли до лісопосадки, неподалік місця висадки з таксі, і жорстоко побили, завдавши смертельних поранень. Події відбувались уночі 30 квітня.

Згодом молодики спробували зняти кошти з банківської картки убитого, але не зуміли підібрати пін-код. Чужий мобільний відразу продали, а гроші потратили на випивку.

- Обидва брати раніше уже притягувалися до кримінальної відповідальності, 21-річний – за вчинення розбою, а 37-річний – за крадіжки з проникненням до осель, - продовжує Віктор Бугира. – Їх було затримано та взято під варту.

Чоловікам відповідно до законодавства (п.6 ч.2 ст.115 (Умисне убивство) ККУ) загрожує позбавлення волі на термін від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.

На Житомирщині поліцейські розкрили вбивство 37-річного чоловіка (ФОТО)
На Житомирщині поліцейські розкрили вбивство 37-річного чоловіка (ФОТО)
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