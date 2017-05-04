На Житомирщині поліцейські розкрили вбивство 37-річного чоловіка (ФОТО)

1 травня на околиці м. Новограда-Волинського у лісосмузі було знайдено тіло жителя райцентру із видимими тілесними ушкодженнями, повідомили zamkova.info
у відділі комунікації поліції Житомирської області.
Чоловік ще удень 29 квітня пішов з дому і більш не повернувся. Поліцейські, з’ясовуючи усі обставини, встановили та затримали двох братів, причетних до смерті загиблого. Нині вони під вартою.
Того дня, 29 квітня, загиблий разом з кількома товаришами розважалися і побували не в одному кафе міста.
На одній з вулиць райцентру автомобіль з веселою компанією зупинили працівники поліції. Відносно водія були оформлені адміністративні матеріали за ст. 130 (Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння…) КУпАП, а його транспортний засіб вилучений. Разом з керманичем автівки до відділу поліції прибули і його пасажири-співчаркувальники, які влаштували дебош.
Відтак відносно чоловіків, у тому числі і загиблого, були оформлені ще й адміністративні матеріали за ст. 185 (Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського…) КУпАП.
Після встановлення осіб дебоширів та обставин подій їх відправили по домівках.
Однак 37-річний чоловік, на свою біду, неподалік відділку зустрів нових «товаришів», двох братів, і продовжив застілля уже з ними. Ті запросили знайомого до себе додому. Там деякий час випивали гуртом, а потім взялися провести «гостя» додому.
Спеціально викликали таксі і повезли уже добре сп’янілого чоловіка на околицю міста.
- За наявною інформацією, підозрювані спокусились на майно загиблого і вирішили його вбити, - розповів начальник Управління карного розшуку ГУНП Житомирщини Віктор Бугира. – У чоловіка при собі була певна сума грошей та банківська картка, на якій, як сподівались брати, є кошти.
Відтак чоловіка просто силоміць затягли до лісопосадки, неподалік місця висадки з таксі, і жорстоко побили, завдавши смертельних поранень. Події відбувались уночі 30 квітня.
Згодом молодики спробували зняти кошти з банківської картки убитого, але не зуміли підібрати пін-код. Чужий мобільний відразу продали, а гроші потратили на випивку.
- Обидва брати раніше уже притягувалися до кримінальної відповідальності, 21-річний – за вчинення розбою, а 37-річний – за крадіжки з проникненням до осель, - продовжує Віктор Бугира. – Їх було затримано та взято під варту.
Чоловікам відповідно до законодавства (п.6 ч.2 ст.115 (Умисне убивство) ККУ) загрожує позбавлення волі на термін від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.