У Житомирі відбудеться великий фестиваль – МАМАФЕСТ

До всеукраїнського святкування Дня матері та Дня сім’ї 14 травня, в неділю, в Житомирі відбудеться великий фестиваль – МАМАФЕСТ. Місія фестивалю:
- надихати жінок на щасливе материнство і реалізацію власних ідей;
- формувати спільноту мам, орієнтованих на сімейні цінності, самореалізацію, активний, здоровий і екологічний образ життя;
- об’єднувати сім’ї.
Формат – edutainment - пікнік: гості поєднують відпочинок на фестивальному майданчику із освітньою частиною програми. Місце проведення: парк відпочинку ім. Юрія Гагаріна.
Час: 12.00-17.00МАМАФЕСТ складається із чотирьох локацій:1. АРТ-ПРОСТІР - Літній театр «Ракушка»
- концертна програма від Центру творчості дітей та молоді м. Житомир та студії «Kids go»,
- конкурс «МАМА Житомира 2017»
- виступ зіркової гості – оперної діви Олени Гребенюк2. ДИТЯЧИЙ ПРОСТІР – поруч із ігровим майданчиком « Roshen »
Презентації та навчальні майстер-класи від 24 дитячих та підліткових клубів м. Житомира – робототехніка, LEGO, шоу мильних бульбашок, спортивні виступи (карате, дитячий футбол, шаховий турнір), комп’ютерні технології, розвиваючі і творчі майстерні, гігантські шахи, виставка робіт вихованців студії «Юний художник» та багато іншого. 3. ЖІНОЧИЙ ПРОСТІР – за Аркою
Все для жінок – дискусії та обговорення на жіночі теми про адаптацію жінки після декретної відпустки, про відкриття власної справи, управління власним часом, психологічне та фізичне здоров’я, уроки самозахисту, все про майбутнє материнство та ін.
МАМАФЕСТ - це все про мам!Дрес-код: плаття та спіднички.
Організатори: організація "Я-мама!" та Управління сім’ї, молоді та спорту Житомирської міської ради.
Конт. тел.: 067 92 111 02, 093 760 14 64