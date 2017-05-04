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Справу посадовця КП "Парк" скеровано до суду

Справу посадовця КП "Парк" скеровано до судуСлідчим відділом прокуратури Житомирської області закінчено досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом неодноразового вимагання та одержання неправомірної вигоди службовою особою комунального підприємства «Парк» Житомирської міської ради.

У ході досудового розслідування встановлено, що посадовець двічі одержав неправомірну вигоду на загальну суму 60 тис грн від місцевого приватного підприємця за сприяння у залученні до виконання субпідрядних робіт на об’єктах комунальної власності.

Як повідомлялося раніше, під час одержання хабара на суму 20 тис грн заступника керівника КП «Парк» затримано слідчими прокуратури області спільно із працівниками Управління СБУ в області. Неправомірну вигоду вилучено.

Під час досудового розслідування підозрюваний перебував під домашнім арештом та був відсторонений від посади.

На даний час обвинувальний акт у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 368 КК України скеровано до суду для розгляду по суті.

Публічне обвинувачення у суді забезпечуватиме прокуратура Житомирської області.

Довідково. Санкцією зазначеної статті передбачено позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.
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