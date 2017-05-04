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У Житомирі організували навчальний тренінг з підготовки проектів бюджету участі

У Житомирі організували навчальний тренінг з підготовки проектів бюджету участіДо 31 травня житомиряни мають змогу запропонувати свої ідеї з розподілу частини міського бюджету на потреби громади міста. Як правильно оформити проектну пропозицію і не заплутатися в технічних деталях – цьому усіх бажаючих навчали експерти з львівської громадської організації "Інститут регіонального розвитку" Орест Микита та Андрій Пелехатий. Громадський бюджет – це новий, але надзвичайно ефективний інструмент, переконаний Андрій Пелехатий:
"У минулому році у вас було обрано 11 проектів, які будуть реалізовуватися. Найбільшу кількість голосів набрав один із проектів – це було 984 голоси. Тобто, буквально за тисячу голосів ми можемо отримати з міського бюджету 1 мільйон гривень і реалізувати у своєму мікрорайоні той проект, який буде нам потрібен. Основна умова – ці проекти мають бути загальнодоступними. Неважливо, де вони будуть реалізовуватися – в школі чи в садочку. Головне – вони мають бути для всього населення міста, яке тут проживає".

Під час навчання його учасники спільно з тренерами розбирали основні моменти Програми та Положення про бюджет участі, відбирали проектні ідеї, готували концепції, обговорювали етапи реалізації проектів та обраховували кошти, необхідні для їх втілення.

"Звісно, 1 % чи 2 % від бюджету не можуть вирішити всіх проблем, які є в місті. Це є просто такий маленький штрих, який стимулює жителів міста задуматися над тими проблемами, які є в місті – десь, можливо, щось покращити, або підказати владі, як подивитися на той чи інший об’єкт під іншим кутом зору. У вашому місті є дуже гарна практика координації між громадськістю і владою. Я маю на увазі створення координаційної ради: половину координаційної ради складають представники громадськості, половину – представники місцевої влади. Це є добрий майданчик для співпраці,, – підкреслив керівник проекту від Інституту регіонального розвитку Орест Микита.

Відзначимо, що цього року кошторис "Бюджету участі" складає 12 мільйонів гривень, і це на 3 мільйони більше, ніж минулого року. Наразі ж на розгляді в Житомирській міськраді перебуває 20 проектних пропозицій. У житомирян, які мають ідеї і бажають їх реалізувати, ще є час – проектні пропозиції можна подавати до 31 травня. Голосування за них проходитиме з першого по десяте жовтня у Житомирській міській раді, Корольовській та Богунській районних радах. Результати стануть відомими вже 14 жовтня.

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