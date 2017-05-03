У Житомирі водій легковика, який не переконався в безпеці маневру, спричинив зіткнення з мотоциклістом (ФОТО)

У Житомирі 2 травня, близько 11:00, по вулиці Київська сталася дорожня транспортна пригода за участю автомобіля Chevrolet Aveo і мотоцикла Yamaha.
“Водій легковика не обрав безпечної швидкості руху, не переконався у відсутності перешкоди, здійснивши зіткнення з мотоциклом, що рухався в крайньому правому ряду. Пасажирка мотоцикла отримала забій коліна і була оглянута медичними працівниками”, - повідомили у патрульній поліції.
На місці працювали патрульні поліцейські. На водія автівки інспектори склали адміністративний матеріал за ст 124 КУпАП (Порушення учасниками дорожнього руху правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів).
Санкція статті передбачає накладання штрафу від двадцяти до двадцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від шести місяців до одного року.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на наш сайт.
При копировании материалов для интернет-изданий – обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена в независимости от полного либо частичного использования материалов. Гиперссылка (для интернет- изданий) – должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала.