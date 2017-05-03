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На Житомирщині посадовців приватного підприємства судитимуть за самовільне захоплення понад 150 га землі

На Житомирщині посадовців приватного підприємства судитимуть за самовільне захоплення понад 150 га земліЗа процесуального керівництва Новоград-Волинської місцевої прокуратури, закінчено досудове розслідування та затверджено обвинувальний акт у кримінальному провадженні за фактом самовільного зайняття керівником підприємства земельних ділянок на території двох сільських рад, за ч. 1 ст. 197-1 КК України, повідомили zamkova.info в прес-службі прокуратури Житомирської області.

Установлено, що посадові особи приватного підприємства у 2016 році безпідставно, з порушенням низки статей Земельного кодексу України (ст. ст. 93, 116, 123-126), не маючи правовстановлюючих документів, самовільно зайняли землі сільськогосподарського призначення на території Кленівської та Курчицької сільських рад Новоград-Волинського району.

Усього ними неправомірно зайнято понад 151 га сільськогосподарських угідь. У подальшому, використовуючи найману техніку та працівників, організували обробіток землі, вирощування та збирання врожаю сільськогосподарських культур, чим заподіяли територіальним громадам шкоди на 713 тис грн.

На даний час обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті.

Крім цього, з метою відшкодування завданої шкоди у кримінальному провадженні, місцевою прокуратурою заявлено позов.
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