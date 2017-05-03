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На Житомирщині новий керівник СБУ

На Житомирщині новий керівник СБУПрезидент України Петро Порошенко призначив начальників управлінь Служби безпеки України в Києві та Київській області, Одеської, Харківської, Житомирської, Вінницької, Львівської областях. Відповідний указ від 3 травня опубліковано на сайті глави держави.

Начальником управління СБУ призначено:

в Одеській області – Олександра Довженка;
в Харківській області – Андрія Носача;
в Житомирській області – Віктора Панасюка;
у Вінницькій області – Володимира Пахнюка;
у м. Києві та Київській області – Сергія Семочка;
у Львівській області – Олександра Ткачука.

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