На Житомирщині новий керівник СБУ

Президент України Петро Порошенко призначив начальників управлінь Служби безпеки України в Києві та Київській області, Одеської, Харківської, Житомирської, Вінницької, Львівської областях. Відповідний указ від 3 травня опубліковано на сайті глави держави.
Начальником управління СБУ призначено:
в Одеській області – Олександра Довженка;
в Харківській області – Андрія Носача;
в Житомирській області – Віктора Панасюка;
у Вінницькій області – Володимира Пахнюка;
у м. Києві та Київській області – Сергія Семочка;
у Львівській області – Олександра Ткачука.5.ua