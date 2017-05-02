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На Житомирщині поліцейські з підвалу витягли молодика, який півроку переховувався від слідства

На Житомирщині поліцейські з підвалу витягли молодика, який півроку переховувався від слідства22-річний житель Андрушівського району наніс своєму товаришу тілесні ушкодження, які врешті призвели до його смерті. Потому винуватець утік, а поліція розпочала його пошук. Затримали молодика у його будинку, де той заховався від поліцейських у підвалі. Нині чоловіка взято під варту. Досудове розслідування триває.

Подія, через яку 22-річного жителя с. Лебединців було оголошено у розшук, мала місце восени 2016 року.

Тоді до поліції звернулася жителька с. Бровок із повідомленням про смерть свого 30-річного сина. Під час огляду на тілі чоловіка поліцейські зафіксували тілесні ушкодження. Судово-медична експертиза засвідчила, що смерть настала через отримані тяжкі травми.

Відповідні відомості були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) ККУ.

У результаті вжитих заходів поліцейським швидко вдалося з’ясувати обставини, які врешті виявилися фатальними для загиблого, та встановити особу, причетну до події.

– За зібраною нами інформацією, загиблий за кілька днів до своєї смерті поїхав у сусіднє село до свого знайомця. У його оселі почаркували, а потім у розпалі раптової суперечки господар накинувся на гостя з кулаками. Побитого не відпускав потім ще кілька днів додому. Коли ж той таки потрапив до своєї оселі, до ранку наступного дня не дожив. Дізнавшись про його смерть, винуватець виїхав із села, - розповів начальник Андрушівського відділення поліції Ігор Власюк.

Підозрюваного було оголошено у розшук. Днями поліцейські отримали інформацію про те, що молодик з’явився у своєму селі. Знайшли його у підвалі будинку, куди той сховався від правоохоронців. Під час поверхневого огляду у чоловіка виявили паперовий згорток з зеленою рослинною масою, зовні схожою на коноплю. Вилучене направлено на експертне дослідження. Відтак молодикові доведеться відповідати ще й за незаконне зберігання наркотичних засобів.

У заподіянні тяжких тілесних ушкоджень своєму товаришу він зізнався. За словами розшуканого, ховатися від слідства його надоумив старший брат, який нині відбуває покарання у місцях позбавлення волі, мовляв, матері важко буде одразу обом синам пересилати посилки.
Тож півроку молодик ховався в іншому регіоні, влаштувавшись на тимчасову роботу.

Нині розшуканому офіційно оголошено про підозру і взято під варту. За чинним законодавством йому може загрожувати від 7 до 10 років позбавлення волі.
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