У Житомирі суд відпустив під заставу крадія, якого поліція уже тричі затримувала під час крадіжок (ФОТО)

Нині чоловік є підозрюваним у низці тяжких злочинів не лише в обласному центрі, а й інших містах Житомирщини. Після обрання у березні міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави, чоловік, сплативши визначену суму у 35 тисяч гривень, знову повернувся до крадіжок. 28 квітня поліцейські затримали чоловіка у черговий раз, однак суд знову залишив його на волі, повідомили zamkova.info
у відділі комунікації поліції Житомирської області.
За місцем проживання 43-річний чоловік не знаходився уже більше місяця, водночас, не з’являючись і до Житомирського відділу для проведення відповідних слідчих дій, хоча такі зобов’язання (перебувати за місцем проживання та з’являтись на виклики до органів досудового розслідування) були накладені на нього під час призначення міри запобіжного заходу ухвалою суду.
Відтак поліцейські працювали на встановлення місця перебування молодика, підозрюваного у низці крадіжок з осель житомирян. З першої декади квітня він офіційно був оголошений у розшук.
- Сьогодні, 28 квітня, на автодорозі Житомир-Бердичів ми затримали автомобіль, за кермом якого і перебував підозрюваний , - розповів начальник Житомирського відділу поліції Михайло Сорока. – У нас є підстави вважати, що упродовж останніх кількох тижнів, з часу його звільнення з-під варти, він учинив ще кілька злочинів.
Нині 43-річний чоловік підозрюється у 5 крадіжках з проникненням до квартир та будинків жителів обласного центру.
- Під час неодноразових затримань у чоловіка вилучалися відмички та інші специфічні речі, що вказують на рід його діяльності. Не став виключенням і сьогоднішній день, - продовжує Михайло Сорока.
Однак, як засвідчила практика, ухиляння підозрюваного від досудового розслідування, не виконання умов накладеного запобіжного заходу та учинення нових тяжких злочинів не стало для суду вагомою підставою для взяття чоловіка під варту. Суддя відхилив клопотання поліції та продовжив попередній захід, який підозрюваний уже більше місяця відверто ігнорував.
Поліцейські затримали транспортний засіб чоловіка та доставили до відділу поліції.
Його ж самого затримано відповідно до вимог ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України за підозрою у вчиненні чергової крадіжки.