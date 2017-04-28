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Учасники "Шоу Сергія Вікторова" провели патріотично-мистецьку акцію у Малині

Учасники "Шоу Сергія Вікторова" провели патріотично-мистецьку акцію у Малині26 квітня 2017 р. молодь Малина зустрічала численних учасників щорічної молодіжної патріотично-мистецької акції "Молодіжна толока-2017" – житомирську творчу молодь з мистецького об'єднання "Шоу Сергія Вікторова". Спочатку на площі Соборній, біля районного Будинку культури юнаки та дівчата Малина під керівництвом тренерів та учасників житомирської майстерні танцю "T-Squad"провели патріотичний флеш-моб "Живий прапор України – символ єдності держави!" Наприкінці руханки присутнім вдалось разом побудувати великий символічний прапор України.

А через деякий час у глядацькій залі Малинського районного Будинку культури зібралося чимало молоді, щоб переглянути двогодинну молодіжну програму учасників мистецького проекту "Академія зірок". Потужний якісний звук та сучасний комплект сценічного спецсвітла, які привезли з собою учасники проекту, тільки сприяли чудовій атмосфері у залі.

На початку програми артисти нагадали про трагічні події Чорнобильської трагедії та її героїв, імена яких назавжди закарбувались у серцях українців. Прозвучала пісня з символічною назвою "Герой України" у виконанні молодіжної співачки Анастасії Затолюк.

Але час стрімколетить вперед, залишаючипозаду і горе, і радість. І сьогоденняперемагає над минулим. Тому акція "Молодіжна толока" була направлена насамперед на патріотичневихованнямолоді та пропаганду здорового способу життя.

Вихованці танцювальної майстерні "T-Squad" представили глядачам низку нових танцювальних композицій соціальної тематики, які порушили проблеми спілкування складних підлітків, самореалізації молоді через приналежність до різноманітних субкультур, проблеми поширення шкідливих звичок та небезпечних хвороб серед молоді та запропонували методи їх вирішення.

Учасниця Всеукраїнського телепроекту "Україна має талант" Люба Чайка просто "завела" глядачів сучасними обробками відомих українських пісень "Розпрягайте хлопці коні" та "Вигравай же сопілкар".

Вразив своєю ліричністю виконання пісень лауреат І премії міжнародного фестивалю "Доля" у м. Київ – співак Євген Кравчук.

Сучасні пісні виконали лауреати регіонального фестивалю патріотичної пісні "Пам'ять жива", учасники проекту "Академія зірок" Юлія Нагорна, Наталя Пацьола, Марія Шатило, Анна Ковальська.

Наприкінці мистецької програми подарунком для малинських поціновувачів естрадного мистецтва став виступ відомої молодіжної поп-групи "Крісті" з новими піснями українських авторів.

А фінальна пісня зібрала на малинській сцені 50 учасників акції "Молодіжна толока-2017".

Насамкінець на сцену вийшла заступник голови Малинської міської ради Леся Андріївна Сніцаренко, яка подякувала численним учасникам "Шоу Сергія Вікторова" за вдало проведений виховний захід для молоді.

Патріотично-мистецька акція "Молодіжна толока-2017" відбулась завдяки організаторам: управлінню сім'ї, молоді та спорту Житомирської обласної державної адміністрації, за підтримки Малинської міської ради та міського відділу сім'ї, молоді та спорту.
Учасники "Шоу Сергія Вікторова" провели патріотично-мистецьку акцію у Малині
Учасники "Шоу Сергія Вікторова" провели патріотично-мистецьку акцію у Малині
Учасники "Шоу Сергія Вікторова" провели патріотично-мистецьку акцію у Малині
Учасники "Шоу Сергія Вікторова" провели патріотично-мистецьку акцію у Малині
Учасники "Шоу Сергія Вікторова" провели патріотично-мистецьку акцію у Малині
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