У Житомирі поліція затримала чоловіка, розшукуваного судом, та виявила у нього амфетамін

Увечері 25 квітня працівники Управління протидії наркозлочинності області затримали на одній з центральних вулиць м. Житомира 35-річного чоловіка, який перебував у розшуку через ухиляння від суду. У нього виявили згортки з порошкоподібною масою, за попередніми даними – психотропним засобом. Розпочато досудове розслідування, повідомили zamkova.info
у відділі комунікації поліції Житомирської області.
Жителя Житомирського району, який вже кілька тижнів не з’являвся до суду, де перебуває на розгляді провадження за обвинуваченням його у незаконному зберіганні наркотиків, було оголошено у розшук. Тож, помітивши пізно увечері на вулиці обласного центру чоловіка, схожого за прикметами на нього, оперативники зупинили його для перевірки.
- Затриманий, 35-річний місцевий житель, виявився тим самим розшукуваним. А під час поверхневого огляду у кишені його куртки поліцейські виявили 11 згортків з фольги з порошкоподібною масою. За попередньою інформацією, чоловік зберігав амфетамін, - повідомив начальник Управління протидії наркозлочинності ГУНП Олексій Душейко.
Затриманого було доставлено до суду для обрання міри запобіжного заходу. За відповідним рішенням йому визначено домашній арешт.
Окрім судового розгляду обвинувачення у незаконних оборудках з наркотиками, нині розпочато досудове розслідування за ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України. Правоохоронці перевіряють, з якою метою чоловік зберігав таку кількість психотропну.
Відповідно до законодавства йому загрожує до 3 років позбавлення волі.