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Житомирські гуртки запрошують активно реєструватися на освітньому порталі

Житомирські гуртки запрошують активно реєструватися на освітньому порталі
Якщо ви пропагуєте освітні, навчальні, спортивні, розвиваючі гуртки, активність та клуби, ми раді вітати вас у проекті та пропонуємо заповнити анкету за посиланням http://gurtok.org/, дані якої будуть внесені у каталог, доступний за кількома фільтрами на порталі «Gurtok.org».

Освітній портал під назвою «Gurtok.org» створюється в першу чергу для батьків, щоб вони мали можливість бачити усю базу позакласної активності, вибирати по фільтрам (найближчий до дому, по віку, по напрямку діяльності, навіть по формі власності) гурток для своєї дитини. Єдина база всього, що є в Житомирі – і комунальної форми власності і приватні клуби, гуртки, заняття різноманітної спрямованості.

У кожної організації в подальшому буде можливість вести власну сторінку на порталі, наповнювати її новинами, фотографіями, змінювати і оновлювати дані про гурток, його характеристики тощо.

Заповніть анкету до 1 червня, щоб ми розмістили інформацію про ваш гурток на порталі у перших рядах. Отже, стартуємо!
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