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Небезпечні знахідки на Коростенщині

Небезпечні знахідки на КоростенщиніВ понеділок піротехніки Управління ДСНС у Житомирській області знищили 3 вибухонебезпечні предмети. Усі знахідки виявлено у Коростенському районі. З подробицями фахівець прес-служби Управління ДСНС у Житомирській області Павло Франчук:

"Зокрема, перший виклик до рятувальників надійшов із с. Білка. Під час випасання худоби селяни на місцевому полі виявили два невідомі металеві предмети та повідомили про знахідку сільського голову. Той, в свою чергу, місце виявлення засипав землею та чекав приїзду фахівців ДСНС. Ідентифікували знахідки як два артилерійських снаряди калібром 120 мм часів минулих війн. У селі Ушомир місцевий мешканець в лісі помітив, що на поверхні землі видніється невідомий металевий предмет. Чоловік негайно сповістив про знахідку рятувальників. які з’ясували, що це артилерійський снаряд калібром 152 мм".

Також піротехніки знищать ще 2 артснаряди, виявлені у Бердичівському районі. Один з них в с. Райки, а інший в с. Буряки.

Рятувальники Житомирщини нагадують населенню про правила поводження з підозрілими предметами. Про таку знахідку потрібно терміново повідомляти за номером "101". До приїзду рятувальників місце знахідки потрібно, за можливості, обгородити. Ні в якому разі не можна самостійно ідентифікувати знайдені боєприпаси. Подібні предмети категорично забороняється брати до рук та здійснювати з ними різні маніпуляції.

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