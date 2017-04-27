У Житомирі кращих учнів відзначили стипендіями міського голови

Нагороджували переможців міського етапу науково-дослідницьких робіт Малої академії наук (МАН) та вихованців школи хореографічного мистецтва "Сонечко". Абсолютні переможці міського етапу МАН отримали по 300 гривень, за перше місце стипендіатам вручили по 250 гривень, за друге, відповідно, 200 і 150 гривень – за третє."Поки що ми виходимо зі своїх можливостей, хоча, звісно, хотілося б, щоб такі діти отримували більше", зазначає очільник Житомирського міського управління освіти Валентин Арендарчук: "Виходили з можливостей, але ж це ще не обласний рівень і не всеукраїнський рівень – це поки що тільки міський. Тому ми їм бажаємо перемог і в наступних етапах. Звичайно, увага з боку управління освіти, влади і громадськості дійсно мотивує – дітям приємно, що їх помічають, їм дякують, коли вони прославляють на всіх рівнях своє місто".Загалом, стипендії отримали 92 учні. Серед них і десятикласник міського ліцею при Житомирському державному технологічному університеті Артем Цивінський, якого нагородили за друге місце у МАН з математики. Хлопець каже, що математика як наука вабила його ще з дитинства:"Розпочалося все з менших класів – у мене просто виходило, і мені ставало все цікавіше. У майбутньому своє життя планую поєднати з математикою – це будуть міжнародні економічні відносини або професія фінансового аналітика. Що стосується подальшого навчання, то я планую продовжити навчання за кордоном".А от одинадцятикласниця Антоніна Бацул з десятої школи захоплюється літературою і мистецтвом. Свій науковий пошук вона пов'язала з постаттю житомирського поета Олександра Рихальського, здобувши третє місце на міському етапі МАН:"Насправді, я досить творча людина – сама пишу вірші, тому творчість цього не надто відомого поета стала мені близькою, бо по суті я теж є невідомим поетом. І якщо зараз я писатиму про невідомого поета, то, можливо, у майбутньому хтось напише і про мене, і мені буде дуже приємно. Крім того, досліджуючи поезії Олександра Анатолійовича, я сподівалася, що зможу певним чином привернути увагу до своєї школи, бо я навчаюся в тій же школі, що і навчався Олександр Рихальський".Відзначимо, що стипендії міського голови вручили також і двадцяти вихованцям школи хореографічного мистецтва "Сонечко", кожен з яких отримав по три тисячі гривень.