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У Малині поліція затримала кримінальний дует

У Малині поліція затримала кримінальний дуетПрацівники кримінальної поліції встановили, що до вчинення крадіжки з гаража жителя районного центру причетні двоє малинчан. Нині триває досудове розслідування, повідомили zamkova.info у відділі комунікації поліції Житомирської області.

25 квітня до поліції звернувся 31-річний житель райцентру із повідомленням про крадіжку з його гаража.

На місці події працівники поліції з’ясували, що злодіяння було вчинено вночі. Злодій пошкодив навісний замок та викрав з приміщення перфоратор, кутову шліфувальну машинку та слюсарні інструменти. Загальна сума збитків склала понад 9 тисяч гривень.

У ході проведених заходів правоохоронці з’ясували, що до вчинення крадіжки причетні двоє місцевих жителів віком 18 та 19 років. Обидва парубки вже були раніше засуджені за вчинення майнових злочинів.

Нині у рамках розпочатого за ст. 185 (Крадіжка) ККУ кримінального провадження триває подальше з’ясування обставин події.

Парубкам загрожує від 3 до 6 років позбавлення волі.
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