Прокуратура захистила інтереси держави щодо видобутку бурштину

Прокуратура Житомирської області, захищаючи інтереси держави, вступила у розгляд справи на стороні Державної служби геології та надр України та надала суду беззаперечні обґрунтування безпідставності вимог приватних підприємств щодо одержання у судовому порядку спеціальних дозволів на користування надрами двох ділянок на території Житомирщини.
Зрозумівши безперспективність отримання у судовому порядку спецдозволів на користування надрами, позивачі відкликали заявлені позови.
Йдеться про те, що Житомирська обласна рада відмовила двом приватним підприємствам, з одним бенефіціарним власником, у погодженні надання спеціальних дозволів на користування надрами, а саме – Барашівською ділянкою бурштину площею 4,3 тис га та ділянкою «Скурати», які знаходяться на території Житомирщини.
Однак товариства не погодилися із таким рішенням, звернувшись до окружного адміністративного суду м. Києва з позовами до Державної служби геології та надр України про визнання дій неправомірними та зобов’язання видати спеціальні дозволи на користування надрами зазначених ділянок у судовому порядку.
Завдяки вжитим прокуратурою області заходам представницького характеру, попереджено порушення інтересів держави у сфері використання природних ресурсів України, а саме, корисних копалин загальнодержавного значення – бурштину.