У Бердичівському районі поліція викрила чоловіка, який заради металу побив охоронника підприємства

Розшуківці затримали 32-річного жителя району за підозрою у скоєнні грабежу. Чоловік проник на територію приватного підприємства, де заподіяв тілесні ушкодження охороннику та викрав металобрухт. Розпочато досудове розслідування.
24 квітня до Бердичівського відділу поліції із заявою про пограбування звернувся 42-річний приватний підприємець. Він розповів, що невідомий чоловік на автомобілі проник на територію його підприємства, заподіяв тілесні ушкодження 51-річному охоронцю та викрав два редуктора.
– У ході проведених першочергових заходів працівники кримінальної поліції встановили, що до злодіяння причетний 32-річний житель смт Гришківців, –розповіла начальник Бердичівського відділу поліції Ольга Зінченко. – Чоловік у скоєному зізнався та розповів, що награбоване майно встиг здати до пункту приймання металобрухту, звідки оперативники його і вилучили.
Нині досудове розслідування проводиться за ч. 3 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. За чинним законодавством чоловікові може загрожувати від 4 до 8 років позбавлення волі.
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