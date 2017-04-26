Шаблоны для Dle 10.5 форекс портал
Авторизация
 
  • 16:49 – У Малині поліція затримала кримінальний дует 
  • 15:33 – Прокуратура захистила інтереси держави щодо видобутку бурштину 
  • 12:38 – У Бердичівському районі поліція викрила чоловіка, який заради металу побив охоронника підприємства 
  • 12:37 – На автомобільній дорозі М-21 продовжуються роботи з поточного середньогоремонту 
  • 12:31 – На Житомирщині судитимуть організатора та членів злочинної групи за збут особливо небезпечних наркотиків 

У Бердичівському районі поліція викрила чоловіка, який заради металу побив охоронника підприємства

У Бердичівському районі поліція викрила чоловіка, який заради металу побив охоронника підприємстваРозшуківці затримали 32-річного жителя району за підозрою у скоєнні грабежу. Чоловік проник на територію приватного підприємства, де заподіяв тілесні ушкодження охороннику та викрав металобрухт. Розпочато досудове розслідування.

24 квітня до Бердичівського відділу поліції із заявою про пограбування звернувся 42-річний приватний підприємець. Він розповів, що невідомий чоловік на автомобілі проник на територію його підприємства, заподіяв тілесні ушкодження 51-річному охоронцю та викрав два редуктора.

– У ході проведених першочергових заходів працівники кримінальної поліції встановили, що до злодіяння причетний 32-річний житель смт Гришківців, –розповіла начальник Бердичівського відділу поліції Ольга Зінченко. – Чоловік у скоєному зізнався та розповів, що награбоване майно встиг здати до пункту приймання металобрухту, звідки оперативники його і вилучили.

Нині досудове розслідування проводиться за ч. 3 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. За чинним законодавством чоловікові може загрожувати від 4 до 8 років позбавлення волі.
У Бердичівському районі поліція викрила чоловіка, який заради металу побив охоронника підприємства
У Бердичівському районі поліція викрила чоловіка, який заради металу побив охоронника підприємства
рейтинг: 
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится
переглядів: 22
загрузка...
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Бердичівські поліцейські затримали будинкового злодія
» За добу поліція затримала двох «хазяйновитих» крадіїв
» У пограбуванні дитини бердичівська поліція викрила 33-річного чоловіка
» В обкраданні бердичівлянина поліція викрила його колегу
» На Звягельщині поліцейські затримали крадія, який виніс з чужого гаража електроінструменти (ФОТО)
Оставить комментарий


Новини України і світу
  • Україна
  • У Світі
Могеріні: ЄС та Росія по-різному оцінюють конфлікт на сході України та анексію Криму
5 міфів "справи Мартиненка"
Затриманим служителям Феміди з Дніпра повідомлено про підозру
Крим продовжує жити в українському порядку денному
Детективи НАБУ затримали посадовця ДП «Держзовнішінформ»
Житомир розширюватиме співпрацю з Японією та очікує інвестицій
Тиллерсон предложит Путину возвращение в "Большую восьмерку" в обмен на уход из Сирии – СМИ
Європарламент проголосував за безвіз Україні
Вибух у Санкт-Петербурзі. Теракт для закручування гайок?
Нові антикорупційні органи України поки не показали результатів - МВФ
  • Реклама
  • Ваш вибір?
  • Опитування
Чи підтримуєте ви ініціативу введення візового режиму України з Росією?
16:16
Оцінка міського голови Львова падає
14:58
У Житомирі продовжують боротися з незаконно встановленими МАФами
20:39
У другий тур виборів мера Житомира виходять Сергій Сухомлин та Любов Цимбалюк
08:43
У Житомирі за крісло мера змагатимуться 16 кандидатів
12:38
После недельной блокады цены в Крыму выросли в 1,5 раза, украинские продукты исчезли
01:16
Facebook обігнав Google у новинному трафіку
01:09
У світі стартували офіційні продажі нового iPhone 6S
Рекомендуємо
  • Технології
  • Реклама
Перспективи виробництва сонячної електроенергії у Чорнобильській зоні – мінімум 1.1 ГВт, — Зубко
Роботи в журналістиці
Илон Маск показал прототип Tesla Model 3
Україна посіла п'яте місце у світі в рейтингу з розвитку електрокарів
І.Маск заявив про готовність запуску проекту зі збереження відновлюваної енергії в Україні
  • Погода
  • Пошук роботи
  • Партнери
Погода
Погода у Житомирі

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Києві

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Вінниці Погода у Херсоні 
Загрузка...
Загрузка...

UKR.NET -новини зі всієї України!
Квитки онлайн та фільми в кінотеатрах.
Пошук автомобілів по найкращій ціні на AVTOsale.ua.
Повна телепрограма на тиждень від TVgid.ua.

Гороскоп
Гороскоп

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
тлумачення снів фрейд
Ми в соцмережах
  • Вконтакті
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+