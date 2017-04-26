На автомобільній дорозі М-21 продовжуються роботи з поточного середньогоремонту

На автомобільній дорозі державного значення М-21 Житомир-Могилів-Подільський, поблизу села Осикове, ПП «Автомагістраль» розпочалороботи з поточного середнього ремонту. Йдеться про влаштування верхнього шару покриття з щебенево-мастикового асфальтобетону.
Як розповідає заступник начальника Служби автомобільних доріг у Житомирській області Андрій Цепелєв: «Верхній шар покриття заплановано влаштувати в найкоротший термін та з дотриманням всіх будівельних вимог та технологічних норм».
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