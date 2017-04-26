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На Житомирщині судитимуть організатора та членів злочинної групи за збут особливо небезпечних наркотиків

На Житомирщині судитимуть організатора та членів злочинної групи за збут особливо небезпечних наркотиківЗа процесуального керівництва прокуратурою Житомирської області, закінчено досудове розслідування та затверджено обвинувальний акт у кримінальному провадженні за фактом скоєння організованою злочинною групою низки особливо тяжких злочинів, зокрема, збуту особливо небезпечних наркотичних засобів та прекурсорів.

Як повідомлялося раніше, злочинна група у складі шести чоловік майже протягом одного року збувала особливо небезпечні наркотичні засоби - опій ацетильований - на території Вінниччини та Житомирщини.

Злочинну діяльність організованої групи кваліфіковано за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 (незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів), ч. 3 ст. 311 (незаконне придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів) КК України.
Досудове розслідування проводило слідче управління Головного управління Нацполіції України в області.

На даний час обвинувальний акт у кримінальному провадженні скеровано до суду для розгляду по суті.

Публічне обвинувачення у суді забезпечуватиме прокуратура області.

Довідково: санкцією зазначених статей передбачено покарання - позбавлення волі на строк від п’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.
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