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На Житомирщині за фактом неподання е-декларації про доходи головою районної ради розпочато кримінальне провадження

На Житомирщині за фактом неподання е-декларації про доходи головою районної ради розпочато кримінальне провадженняКоростишівською місцевою прокуратурою опрацьовано відомості Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та виявлено факт умисного порушення головою однієї із районних рад вимог антикорупційного законодавства, повідомили zamkova.info в прес-службі прокуратури Житомирської області.

Установлено, що голова районної ради, будучи суб’єктом відповідальності за корупційні правопорушення, усупереч вимогам ст. 45 Закону України «Про запобігання корупції», не подала у визначений строк - до 1 квітня - декларацію про доходи особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2016 рік на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції.

За фактом умисного неподання суб’єктом декларування декларації Коростишівською місцевою прокуратурою зареєстровано кримінальне провадження за ч. 1 ст. 366-1 КК України.

Досудове розслідування проводить місцеве відділення Нацполіції, процесуальне керівництво здійснює Коростишівська місцева прокуратура.

Наразі встановлюються усі обставини вчинення злочину.

Довідково: санкція зазначеної статті передбачає штраф від двох тисяч п’ятисот до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від ста п’ятдесяти до двохсот сорока годин, або позбавлення волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
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