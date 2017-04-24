260 юнаків Житомирщини у рамках цьогорічного весняного призову вже відправилися виконувати свій конституційний обов’язок

88 з них служитимуть у Національної Гвардії, решта – у Збройних силах України та у спеціальній службі транспорту. Як відзначають в обласному військкоматі, спочатку рекрути проходитимуть службу у військових центрах, а потім будуть розподілені по військових частинах, які дислокуються у різних областях України. В обласному військкоматі наголошують, що жоден з призовників не буде проходити службу у зоні проведення Антитерористичної операції.
"Є рішення Ради Безпеки та Оброни України про те що жодний призовник не має служити у зоні АТО, там проходять службу лише контрактники", – акцентує увагу виконувач обов’язків начальника відділу обласного військкомату майор Андрій Лазаренко.
Всього впродовж цьогорічного весняного призову свій Конституційний обов'язок підуть виконувати 575 юнаків Житомирщини.
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