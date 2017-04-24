У Житомирському районі поліцейські затримали злодія, який погрожував їм ножем та мав при собі наркотики (ФОТО)

23 квітня поліцейські затримали 27-річного парубка, який упродовж дня викрав гроші, розбив вікна у чужому будинку, пошкодив автомобіль та під час документування правопорушень погрожував ножем поліцейським. Під час огляду після затримання у хлопця виявили ще й чотири згортки з коноплею. Нині він під вартою. Досудове розслідування проводиться відразу за кількома статтями карного кодексу, повідомили zamkova.info
у відділі комунікації поліції Житомирської області.
20 квітня увечері на лінію «102» надійшло повідомлення про те, що у с. Глибочиці чоловік б’є вікна у приватному будинку.
На місце події виїхали інспектори групи реагування поліції Житомирського відділення. За вказаною адресою вони виявили парубка, який продовжував бити вікна та пошкодив транспортний засіб «Chery Tiggo», що знаходився у подвір’ї домогосподарства.
На вимоги поліцейських припинити безчинство, парубок відреагував войовниче і кинувся до інспекторів, погрожуючи ножем. Під час його затримання поліцейські здійснили попереджувальний постріл угору. Неадекватний молодик відразу змінив наміри і кинувся стрімко тікати.
За фактом хуліганства та погроз правоохоронцям (ст. 296 та 345 ККУ) було розпочато кримінальні провадження.
Згодом до поліції надійшла заява й про те, що чоловік під час хуліганських дій встиг вчинити крадіжку із будинку заявників, зайшовши до нього та забравши 400 гривень із гаманця у сумці, залишеної власницею в одній із кімнат.
- Відтак ми розпочали досудове розслідування і за ст.185 (Крадіжка) та ст. 162 (Порушення недоторканності житла) Кримінального кодексу України. Та працювали над встановлення місця перебування чоловіка, - розповів начальник Житомирського відділення поліції Сергій Крошко.
23 квітня парубка затримали на одній з вулиць обласного центру. Під час огляду у нього вилучили ще й подрібнену рослинну масу, ймовірно, коноплі, розфасовані у паперові згортки. Виявлене направлено на експертне дослідження.
Відтак нині 27-річний чоловік є фігурантом відразу кількох кримінальних проваджень, у тому числі щодо незаконного зберігання наркотичних засобів (ст. 309 ККУ). Він затриманий відповідно до ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу.
Хлопцеві за накоєне у стані сп’яніння загрожує реальний термін ув’язнення. Раніше він уже притягувався до відповідальності за залишення місця дорожньо-транспортної пригоди.