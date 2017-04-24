Шаблоны для Dle 10.5 форекс портал
Авторизация
 
  • 12:47 – У Житомирі поліція затримала злодіїв-домушників одразу після вчиненого ними злочину (ФОТО) 
  • 12:30 – У Житомирі відбувся ювілейний фестиваль "Полісся DANCE-2017" 
  • 12:56 – У поминальні дні у Житомирі збільшать кількість тролейбусів 
  • 12:51 – У Житомирському обласному центрі зайнятості впроваджують метод «кейс-менеджменту» 
  • 12:48 – Житомирщина візьме кращий досвід інших областей у створенні центрів для дітей-інвалідів 

У Житомирі поліція затримала злодіїв-домушників одразу після вчиненого ними злочину (ФОТО)

У Житомирі поліція затримала злодіїв-домушників одразу після вчиненого ними злочину (ФОТО)21 квітня на одній з житомирських вулиць оперативники підрозділу кримінальної поліції ГУНП затримали групу злодіїв ще до того, як господарі дізналися про обкрадання їх квартири. У підозрюваних вилучено низку речових доказів, у тому числі викрадені з чужої оселі гроші та одяг. Розпочато кримінальне провадження, повідомили zamkova.info у відділі комунікації поліції Житомирської області.

Автомобіль «Шевроле», яким пересувалися ймовірні злодії, оперативники карного розшуку зупинили на розі вулиць Гоголівської та І. Мазепи за оперативною інформацією про причетність чоловіків до квартирної крадіжки. Окрім водія-таксиста, у салоні знаходилося троє пасажирів. В одного з них під час огляду було виявлено низку речей, походження яких чоловік не міг чітко пояснити.

За таких обставин на місце події прибула слідчо-оперативна група Житомирського відділу поліції. Правоохоронці встановили, що затриманими є 37-ми та 50-річні житомиряни та 45-річний житель Андрушівського району. Усі вони раніше притягувалися до кримінальної відповідальності за крадіжки.

Поки тривало з’ясування обставин, до поліції про обкрадання своєї квартири повідомив 61-річний житель обласного центру. За словами заявника, до його помешкання злодії потрапили, підібравши ключ до замка вхідних дверей. З оселі винесли значні грошові заощадження, верхній одяг і особисті документи.

Водночас у затриманих чоловіків поліція вилучила грошові кошти у сумі 17,5 тисяч доларів США та 1000 євро, інші вартісні речі, набір відмичок та ключів, а також інші речові докази.

Відповідні відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.5 ст.185 (Крадіжка) ККУ. Усіх трьох підозрюваних було затримано у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України.

У рамках розпочатого кримінального провадження поліція перевіряє затриманих на причетність до інших подібних злочинів в обласному центрі.
У Житомирі поліція затримала злодіїв-домушників одразу після вчиненого ними злочину (ФОТО)
У Житомирі поліція затримала злодіїв-домушників одразу після вчиненого ними злочину (ФОТО)
У Житомирі поліція затримала злодіїв-домушників одразу після вчиненого ними злочину (ФОТО)
У Житомирі поліція затримала злодіїв-домушників одразу після вчиненого ними злочину (ФОТО)
рейтинг: 
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится
переглядів: 19
загрузка...
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Поліція затримала підозрюваного у розбійному нападі на житомирянина
» Поліція затримала підозрюваного у розбійному нападі на житомирянина
» У Житомирі оперативники затримали домушників на виході з обікраденої квартири (ФОТО)
» У Житомирі поліцейські затримали злодіїв з повною машиною краденого (ФОТО)
» У Житомирі оперативники вилучили у чоловіка чималий запас набоїв до автоматичної зброї (ФОТО)
Оставить комментарий


Новини України і світу
  • Україна
  • У Світі
5 міфів "справи Мартиненка"
Затриманим служителям Феміди з Дніпра повідомлено про підозру
Крим продовжує жити в українському порядку денному
Детективи НАБУ затримали посадовця ДП «Держзовнішінформ»
У коаліції розповіли про майбутнє уряду Гройсмана
Тиллерсон предложит Путину возвращение в "Большую восьмерку" в обмен на уход из Сирии – СМИ
Європарламент проголосував за безвіз Україні
Вибух у Санкт-Петербурзі. Теракт для закручування гайок?
Нові антикорупційні органи України поки не показали результатів - МВФ
Турция запретила своим судам посещать порты оккупированного Крыма – Гройсман
  • Реклама
  • Ваш вибір?
  • Опитування
Чи підтримуєте ви ініціативу введення візового режиму України з Росією?
16:16
Оцінка міського голови Львова падає
14:58
У Житомирі продовжують боротися з незаконно встановленими МАФами
20:39
У другий тур виборів мера Житомира виходять Сергій Сухомлин та Любов Цимбалюк
08:43
У Житомирі за крісло мера змагатимуться 16 кандидатів
12:38
После недельной блокады цены в Крыму выросли в 1,5 раза, украинские продукты исчезли
01:16
Facebook обігнав Google у новинному трафіку
01:09
У світі стартували офіційні продажі нового iPhone 6S
Рекомендуємо
  • Технології
  • Реклама
Роботи в журналістиці
Илон Маск показал прототип Tesla Model 3
Україна посіла п'яте місце у світі в рейтингу з розвитку електрокарів
І.Маск заявив про готовність запуску проекту зі збереження відновлюваної енергії в Україні
Не вздумайте брать новый iPhone сейчас. Это ловушка
  • Погода
  • Пошук роботи
  • Партнери
Погода
Погода у Житомирі

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Києві

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Вінниці Погода у Херсоні 
Загрузка...
Загрузка...

UKR.NET -новини зі всієї України!
Квитки онлайн та фільми в кінотеатрах.
Пошук автомобілів по найкращій ціні на AVTOsale.ua.
Повна телепрограма на тиждень від TVgid.ua.

Гороскоп
Гороскоп

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
тлумачення снів фрейд
Ми в соцмережах
  • Вконтакті
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+