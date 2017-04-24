У Житомирі поліція затримала злодіїв-домушників одразу після вчиненого ними злочину (ФОТО)

21 квітня на одній з житомирських вулиць оперативники підрозділу кримінальної поліції ГУНП затримали групу злодіїв ще до того, як господарі дізналися про обкрадання їх квартири. У підозрюваних вилучено низку речових доказів, у тому числі викрадені з чужої оселі гроші та одяг. Розпочато кримінальне провадження, повідомили zamkova.info у відділі комунікації поліції Житомирської області.
Автомобіль «Шевроле», яким пересувалися ймовірні злодії, оперативники карного розшуку зупинили на розі вулиць Гоголівської та І. Мазепи за оперативною інформацією про причетність чоловіків до квартирної крадіжки. Окрім водія-таксиста, у салоні знаходилося троє пасажирів. В одного з них під час огляду було виявлено низку речей, походження яких чоловік не міг чітко пояснити.
За таких обставин на місце події прибула слідчо-оперативна група Житомирського відділу поліції. Правоохоронці встановили, що затриманими є 37-ми та 50-річні житомиряни та 45-річний житель Андрушівського району. Усі вони раніше притягувалися до кримінальної відповідальності за крадіжки.
Поки тривало з’ясування обставин, до поліції про обкрадання своєї квартири повідомив 61-річний житель обласного центру. За словами заявника, до його помешкання злодії потрапили, підібравши ключ до замка вхідних дверей. З оселі винесли значні грошові заощадження, верхній одяг і особисті документи.
Водночас у затриманих чоловіків поліція вилучила грошові кошти у сумі 17,5 тисяч доларів США та 1000 євро, інші вартісні речі, набір відмичок та ключів, а також інші речові докази.
Відповідні відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.5 ст.185 (Крадіжка) ККУ. Усіх трьох підозрюваних було затримано у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України.
У рамках розпочатого кримінального провадження поліція перевіряє затриманих на причетність до інших подібних злочинів в обласному центрі.
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