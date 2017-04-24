У Житомирі відбувся ювілейний фестиваль "Полісся DANCE-2017"

20 квітня в концертній студії облтелецентру в рамках проведення щорічної громадсько-мистецької акції "Я люблю Україну свою" з успіхом пройшов V(ювілейний) фестиваль сучасного молодіжного танцю "Полісся DANCE-2017". Цей захід проводиться у Житомирі щороку до Міжнародного Дня солідарності молоді і вже став традиційним та улюбленим серед юнаків та дівчат.
Проведенню заходу сприяли: управління сім'ї, молоді та спорту Житомирської облдержадміністрації, управління у справах сім'ї, молоді та спорту Житомирської міськради та творчо-мистецьке об'єднання "Шоу Сергія Вікторова".
Цього року конкурсна програма фестивалю "Полісся DANCE-2017" зібрала майже два десятки танцювальних колективів з різних куточків Полісся, які змагались між собою у різних вікових категоріях. Виступи оцінювала професійна суддівська колегія на чолі з хореографом, педагогом з сучасного танцю Київського денс-центру "MyWay", постановником відеокліпів багатьох українських зірок - Максимом Ковтуном.Перші місця судді віддали танцювальним командам "FunkyBunch" м. Житомир (молодша), "FDECrew" м. Малин (середня), "TS-Two" м. Житомир (старша вікові категорії). Переможці отримали шикарні фестивальні кубки, дипломи та матеріальні винагороди.
Протягом вечора зі сцени звучали добре знайомі та нові пісні українських авторів у виконанні фіналістів всеукраїнських телепроектів "Ікс Фактор" та лауреатів конкурсу патріотичної пісні "Пам'ять жива" Дар'ї Собчук, Антона Лукашика, Анастасії Затолюк, Марії Шатило, Юлії Нагорної, Анни Ковальської і багатьох інших. Присутні тепло сприймали виступи учасниць модельних агенцій "EliteBrilliantModels" та "EliteMiddle", а також спеціальних гостей заходу – молодіжної групи "KRISTI" і танцювальної команди "T-SQUAD".
Також було проведено соціальний ярмарок під девізом "Ми – надія держави!", де усі бажаючі почерпнули для себе важливу інформацію, як у наш час вести здоровий спосіб життя, взяли участь у анонімному анкетуванні та подивились відеокліпи соціальної тематики. Бажаючі ознайомились з українськими поробками ручної роботи. Цьому сприяли обласний центр профілактики та боротьби зі СНІДом, обласний медичний центр здоров'я та спортивної медицини, громадські організації "Перспектива", "Милосердя", БО "Нехай твоє серце б'ється", обласна культурно-мистецька спілка народних майстрів та волонтери Житомирського вищого професійного училища будівництва і дизайну, які провели профорієнтаційну роботу.
Зазначимо, що житомиряни, як і раніше, виявляють значний інтерес до подібних молодіжних заходів, адже глядацька зала телецентру була заповнена глядачами на всі сто – жодного вільного місця. Тож організатори були задоволені проведенням зазначеної мистецької акції.
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