У поминальні дні у Житомирі збільшать кількість тролейбусів

У поминальний день, 23 квітня, у період з 07:00 до 17:00 буде організовано односторонній рух транспорту по Західному шосе (від Чуднівського шосе до вул. Соснова) та спрямовано рух усіх маршрутних транспортних засобів із Західного шосе тільки на вул. Соснову. Про це повідомляє управління транспорту і зв’язку міської ради.
Також управлінням транспорту і зв’язку спільно з КП «Житомирське трамвайно-тролейбусне управління» міської ради посилено тролейбусні маршрути №5А, 9, 15А.
Приватними автобусними перевізниками буде забезпечено спеціальний підвіз від майдану Перемоги до міського кладовища «Дружба» у період з 07:00 до 17:00 за наступним маршрутом: м-н Перемоги – вул. Перемоги - м-н Соборний – вул. Леха Качинського – вул. Чуднівська – Чуднівське шосе – Західне шосе – вул. Соснова – вул. Короленка – вул. Перемоги – м-н Перемоги.
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