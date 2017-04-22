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У Житомирському обласному центрі зайнятості впроваджують метод «кейс-менеджменту»

На всеукраїнському семінарі за програмою розвитку ООН «Підтримка реформи соціального сектору в Україні», який відбувся 20 квітня за участі заступника голови обласної ради Максима Вілівчука, обговорювали нові підходи у роботі з безробітними, повідомили zamkova.info в прес-службі Житомирської обласної ради.

Як зазначили організатори, ціль семінару - спроектувати послуги сприяння зайнятості та дотичні соціальні послуги для вразливих на ринку праці груп населення та жінок із застосуванням підходів «дизайн, орієнтований на клієнта» та «кейс-менеджмент», основне завдання якого оцінка ситуації, вибір стратегії для допомоги та правильний супровід.
У Житомирському обласному центрі зайнятості впроваджують метод «кейс-менеджменту»
У Житомирському обласному центрі зайнятості впроваджують метод «кейс-менеджменту»

Представники ПРООН в Україні підкреслили необхідність реформування системи соціальних послуг та презентували європейські моделі соціального супроводу неконкурентних на ринку праці категорій населення.

Однією з основних особливостей європейської соціальної моделі є перехід від «пасивної» до «активної» соціальної політики, тобто основна увага зосереджується на підтримці здатності клієнтів до працевлаштування, повернення на ринок праці та меншій залежності від соціальних виплат.

«В обласній раді ми всебічно підтримуємо будь-які ініціативи направлені на подолання безробіття та виведення бізнесу та його працівників із тіньової діяльності. Зараз ми ефективно співпрацюємо з закордонними інвесторами. Нещодавно відбулась зустріч з послами трьох країн – Австрії, Польщі та Латвії. Є проекти будівництва заводів, де можна буде працевлаштувати більш ніж 1500 людей. Нині ведуться перемовини,так як дані питання є пріоритетними», - сказав Максим Вілівчук.

У другій половині дня до семінару приєдналися шукачі роботи – представники осіб з інвалідністю, жінки після декретної відпустки, люди передпенсійного віку, молодь, яка шукає перше місце роботи та ін. Спільно з представниками ПРООН та фахівцями центрів зайнятості вони працювали у групах і шукали механізми ефективної взаємодії та покращення послуг зі сприяння працевлаштуванню.

Довідково: У січні-березні 2017 року послуги служби зайнятості в області отримували майже 9,9 тис. безробітних, які належать до категорії вразливих груп населення і відповідно до чинного законодавства мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню. Це 41% загальної чисельності зареєстрованих безробітних. Середній рівень працевлаштування безробітних з числа вразливих груп населення – 9%, тоді як загалом з допомогою служби зайнятості цьогоріч отримали роботу 27% усіх клієнтів обласної служби зайнятості. Мали статус безробітного цьогоріч і 12,7 тис. жінок (53% загальної кількості), з яких лише кожна десята отримали роботу (всього 1273 жінки).
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