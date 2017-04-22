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Стан додержання прав в’язнів у спеціальних установах органів поліції перебуває на постійному контролі прокуратури області

Стан додержання прав в’язнів у спеціальних установах органів поліції перебуває на постійному контролі прокуратури областіУ четвер, 20 квітня 2017 року, у прокуратурі області, під головуванням заступника прокурора області Миколи Корнелюка відбулася спільна нарада керівників правоохоронних органів, на якій обговорено стан законності та прокурорського нагляду за дотриманням конституційних прав в’язнів у спеціальних установах органів поліції Житомирської області, повідомили zamkova.info в прес-службі прокуратури Житомирської області.

У нараді взяли участь керівники місцевих прокуратур, Головного управління та територіальних підрозділів національної поліції в області.

Відкриваючи нараду, Микола Корнелюк наголосив, що проведеними органами прокуратури перевірками виявлені непоодинокі, а подекуди системні порушення вимог законодавства щодо комунально-побутового та медико-санітарного забезпечення осіб у місцях застосування заходів примусового характеру та попереднього ув’язнення.

«Значна кількість кімнат для затриманих та доставлених, ізоляторів тимчасового тримання взагалі не функціонує через відсутність належних матеріально-побутових умов, а діючі установи не укомплектовані у повному обсязі медичними препаратами, дезінфікуючими та миючими засобами, постільною білизною. У ізоляторах тимчасового тримання вакантними залишаються 40% посад, що негативно впливає на їх діяльність», - зауважив Микола Корнелюк.

Із детальним аналізом стану справ із винесеного на нараду питання виступив начальник відділу прокуратури області Сергій Костюк, який наголосив на необхідності суттєвого покращення стану організації конвоювання в'язнів, а також безумовного дотримання працівниками поліції вимог законодавства при застосуванні заходів впливу за адміністративні правопорушення.

Під час обговорення проблемних питань заступник начальника ГУНП в області Артем Лисогор повідомив про вжиті керівництвом національної поліції в області заходи, направлені на забезпечення конституційних прав ув'язнених осіб, та запевнив про усунення окреслених на нараді недоліків у діяльності підрозділів поліції.

За підсумками наради прийнято постанову, у якій передбачено узгоджені організаційно-практичні заходи, спрямовані на забезпечення стану законності та прав громадян у спеціальних установах органів поліції.
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