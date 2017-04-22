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В лісах Житомирської області цього року планують збудувати 27 кілометрів доріг

В лісах Житомирської області цього року планують збудувати 27 кілометрів дорігНачальник управління лісового та мисливського господарства Андрій Курінський каже, що вже сьомий рік лісгоспи проводять ці роботи виключно власним коштом, але темпів не зменшують:

"Кожен лісгосп подав відповідні плани до управління, ми їх зібрали разом і подали на затвердження до Держлісагентства України. Тобто, план загальний 27 кілометрів доріг по області, а кожний лісгосп визначив ділянки і там працюють. Але, наголошую, будівництво дороги – це справа не одного року. Щоб здати в експлуатацію дорогу в цьому році, необхідно її готувати в попередньому. Тобто, у нас є окремо план по будівництву земляного полотна, насипу, і окремо потім по будівництву твердого покриття".

Наприклад, в Житомирському держлісгоспі цьогоріч і збираються займатися підготовкою насипу на ділянці дороги в Корабельному лісництві. Більша її частина вже збудована, а півтора кілометри, які залишилися, дозволять з'єднатися з сусіднім лісництвом, розповів директор Житомирського держлісгоспу Руслан Карчевський:

"Ця дорога почала будуватися три роки тому, з відводкою до села Барашівка вона має протяжність 10 кілометрів. Ще нам залишається півтора кілометри, щоб ми з'єдналися з Березівським лісництвом. Там також збудована аналогічна лісова дорога, що дозволить полегшити вивезення деревини, перш за все, і з'єднати населені пункти коротшим шляхом. На це будівництво витрачено приблизно чотири з половиною мільйона гривень і я думаю, що ще півтора мільйони треба буде для завершення цієї дороги, за нинішніми розцінками".

Такі солідні капіталовкладення в грошовому еквіваленті окупаються дуже тривалий час, але, як говориться, "є речі, важливіші за гроші". Передусім, це зручність, доступність. За словами Андрія Курінського, в розвинених європейських країнах на 1000 гектарів лісу припадає близько 30 кілометрів доріг, в Поліському регіоні України – 10 кілометрів. Коли є хороша лісова дорога, це означає, що прийшла цивілізація – і у виробництво, і навіть в людські стосунки, зазначає лісничий Корабельного лісництва Віктор Борімський:

"Значно скоротився час, за який деревина вивозиться з ділянки на склад чи на переробку. Також маємо економію паливно-мастильних матеріалів, запчастин. Коли не було лісової дороги, то з місцевими жителями у нас виникали спірні питання, тому що наша важка техніка, бувало, виїжджала через їхні населені пункти, на це вони реагували дуже болісно, не дозволяли проїзду нашому транспорту. На сьогоднішній день ми виїжджаємо своїми дорогами, нікому не заважаємо і нікому не створюємо незручностей".

За період з 2007 по 2016 рік підприємствами Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства збудовано майже 430 кілометрів лісових доріг. Впродовж 2007-10 років фінансування здійснювалося за рахунок державної програми "Лісові дороги України", по її завершенню всі роботи виконуються власним коштом лісгоспів.

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