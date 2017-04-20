Лісова охорона затримала лісопорушників на місці скоєння незаконної рубки

На «гарячому» затримала лісопорушників лісова охорона державного підприємства «Білокоровицьке лісове господарство», повідомили zamkova.info в прес-службі Житомирського ОУЛМГ.
19 квітня 2017 року близько 11-00 в ході патрулювання лісових масивів Радовельського лісництва лісівники виявили сліди гужового транспорту на виїзді з лісу.
При обстежені цього кварталу було помічено 3 осіб, які зрізали 7 дерев породи дуб. Зловмисників затримано на місці скоєння лісопорушення, в них вилучено бензопилу. Порушники зізналися в скоєному. Загальна маса зрубаної деревини складає 14,33 м3. Розмір шкоди, заподіяної лісовому господарству, становить 48,4 тис грн.
Матеріали за цим фактом направлено до Олевського ВП Коростенського ВП ГУНП В Житомирській області.
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