Шаблоны для Dle 10.5 форекс портал
Авторизация
 
  • 16:05 – Лісова охорона затримала лісопорушників на місці скоєння незаконної рубки 
  • 14:59 – «Дні Європи - це наш спільний простір та можливість розвитку», - Сергій Сухомлин 
  • 12:54 – На Житомирщине оперативники криминальной полиции задержали группу серийных разбойников (ФОТО) 
  • 16:28 – На Житомирщині видобувач бурштину отримав реальний строк 
  • 16:02 – За 30 років у селі вперше з’явилась пожежна машина 

«Дні Європи - це наш спільний простір та можливість розвитку», - Сергій Сухомлин

«Дні Європи - це наш спільний простір та можливість розвитку», - Сергій СухомлинНа позачерговій сесії міської ради депутати підтримали рішення про виділення додаткових коштів на проведення відзначення Днів Європи. В залі була активна дискусія навколо цього питання, повідомили zamkova.info в управлінні по зв'язках з громадськістю міської ради.

«Ми маємо залучати європейців до розвитку Житомира. Ми сьогодні підтримали проект будівництва сонячної електростанції на грантові кошти Словенії, але ніхто не ставить питання чому всі 3 млн євро отримає Житомир? Тому що минулого року ми презентували місто послам Словенії», - наголосив Сергій Сухомлин, Житомирській міський голова.

«Я підтримую вашу послідовну інвестиційну політику, і запрошувати іноземні делегації сьогодні потрібно, але ми маємо залучати бізнес до цього процесу», - переконувала Наталія Леонченко, лепутат Житомирської міської ради.

Левова частка коштів буде витрачена на прийом делегацій з міст-побратимів Кутаїсі (Грузія), Плоцьк (Польща), Битом (Польща), Монтана (Болгарія) та делегація від центральних органів влади Польщі.

«Ми повинні залучити до підготовки відзначення як бізнес так і інші структури. Зокрема можливо не потрібно наймати перекладачів, а запросити викладачіа наших ВУЗів та студентів», - наголосив Геннадій Махорін, депутат Житомирської міської ради.

Депутати підтримали пропозиції виконавчих органів міської ради.

«Ми просимо близько 900 тисяч гривень на реалізацію цього проекту. Левова частка коштів піде на прийом делегацій, а це проживання, транспорт та харчування. І тут ми маємо забезпечити гідні умови», - перконував Матвій Хренов, заступник міського голови.

Міський голова запевнив депутатів, що кошторис відзначення Днів Європи буде формуватись прозоро та із залученням депутатів й громадськості.
рейтинг: 
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится
переглядів: 47
загрузка...
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Сергій Сухомлин: "Час маршруток вичерпаний"
» Сергій Сухомлин: “Поки не будуть відкриті кримінальні провадження по “Житомиргазу”, ні про які переговори із цим підприємством не може бути й мови”
» Програма благоустрою та розвитку комунального господарства Житомира була змінена на сесії міської ради
» Сьогодні у Житомирі скандальна сесія міської ради: депутати чекають на повернення Леонченко
» Депутати Житомирської міської ради підтримали ініціативу Віри Шелудченко
Оставить комментарий


Новини України і світу
  • Україна
  • У Світі
Затриманим служителям Феміди з Дніпра повідомлено про підозру
Крим продовжує жити в українському порядку денному
Детективи НАБУ затримали посадовця ДП «Держзовнішінформ»
У коаліції розповіли про майбутнє уряду Гройсмана
Трагедія в Балаклії – це абсолютна диверсія, - Зубко
Тиллерсон предложит Путину возвращение в "Большую восьмерку" в обмен на уход из Сирии – СМИ
Європарламент проголосував за безвіз Україні
Вибух у Санкт-Петербурзі. Теракт для закручування гайок?
Нові антикорупційні органи України поки не показали результатів - МВФ
Турция запретила своим судам посещать порты оккупированного Крыма – Гройсман
  • Реклама
  • Ваш вибір?
  • Опитування
Чи підтримуєте ви ініціативу введення візового режиму України з Росією?
16:16
Оцінка міського голови Львова падає
14:58
У Житомирі продовжують боротися з незаконно встановленими МАФами
20:39
У другий тур виборів мера Житомира виходять Сергій Сухомлин та Любов Цимбалюк
08:43
У Житомирі за крісло мера змагатимуться 16 кандидатів
12:38
После недельной блокады цены в Крыму выросли в 1,5 раза, украинские продукты исчезли
01:16
Facebook обігнав Google у новинному трафіку
01:09
У світі стартували офіційні продажі нового iPhone 6S
Рекомендуємо
  • Технології
  • Реклама
Роботи в журналістиці
Илон Маск показал прототип Tesla Model 3
Україна посіла п'яте місце у світі в рейтингу з розвитку електрокарів
І.Маск заявив про готовність запуску проекту зі збереження відновлюваної енергії в Україні
Не вздумайте брать новый iPhone сейчас. Это ловушка
  • Погода
  • Пошук роботи
  • Партнери
Погода
Погода у Житомирі

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Києві

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Вінниці Погода у Херсоні 
Загрузка...
Загрузка...

UKR.NET -новини зі всієї України!
Квитки онлайн та фільми в кінотеатрах.
Пошук автомобілів по найкращій ціні на AVTOsale.ua.
Повна телепрограма на тиждень від TVgid.ua.

Гороскоп
Гороскоп

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
тлумачення снів фрейд
Ми в соцмережах
  • Вконтакті
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+