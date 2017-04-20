«Дні Європи - це наш спільний простір та можливість розвитку», - Сергій Сухомлин

На позачерговій сесії міської ради депутати підтримали рішення про виділення додаткових коштів на проведення відзначення Днів Європи. В залі була активна дискусія навколо цього питання, повідомили zamkova.info
в управлінні по зв'язках з громадськістю міської ради.
«Ми маємо залучати європейців до розвитку Житомира. Ми сьогодні підтримали проект будівництва сонячної електростанції на грантові кошти Словенії, але ніхто не ставить питання чому всі 3 млн євро отримає Житомир? Тому що минулого року ми презентували місто послам Словенії», - наголосив Сергій Сухомлин, Житомирській міський голова.
«Я підтримую вашу послідовну інвестиційну політику, і запрошувати іноземні делегації сьогодні потрібно, але ми маємо залучати бізнес до цього процесу», - переконувала Наталія Леонченко, лепутат Житомирської міської ради.
Левова частка коштів буде витрачена на прийом делегацій з міст-побратимів Кутаїсі (Грузія), Плоцьк (Польща), Битом (Польща), Монтана (Болгарія) та делегація від центральних органів влади Польщі.
«Ми повинні залучити до підготовки відзначення як бізнес так і інші структури. Зокрема можливо не потрібно наймати перекладачів, а запросити викладачіа наших ВУЗів та студентів», - наголосив Геннадій Махорін, депутат Житомирської міської ради.
Депутати підтримали пропозиції виконавчих органів міської ради.
«Ми просимо близько 900 тисяч гривень на реалізацію цього проекту. Левова частка коштів піде на прийом делегацій, а це проживання, транспорт та харчування. І тут ми маємо забезпечити гідні умови», - перконував Матвій Хренов, заступник міського голови.
Міський голова запевнив депутатів, що кошторис відзначення Днів Європи буде формуватись прозоро та із залученням депутатів й громадськості.