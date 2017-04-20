На Житомирщине оперативники криминальной полиции задержали группу серийных разбойников (ФОТО)

17 апреля в г. Житомире сразу после совершения очередного нападения были задержаны 4 мужчин, причастных минимум к десятку разбоев и грабежей. По оперативной информации в состав группы входило 7 человек, а их преступная деятельность продолжалась в течение 2 месяцев на территории областного центра, городов Бердичева и Казатина. Часть подозреваемых сейчас уже под стражей. Об этом на брифинге рассказал начальник ГУНП Вячеслав Печененко.
Около 23 часов на перекрестке улиц Бориса Тена и Ивана Мазепы, что в областном центре, подозреваемые заметили 17-летнего парня. Когда тот проходил мимо них, один из них окликнул его, а другой сорвал кепку. Тот час к юноше подбежали еще двое нападавших, которые сразу начали его бить. Парень еле стоял на ногах, держась за металлическую ограду, а четверка продолжала наносить удары.
Когда юноша уже не мог сопротивляться, один из нападавших сорвал с его шеи цепочку с кулоном и все вместе бросились прочь.
Впрочем уже через 20 минут разбойники были задержаны оперативниками уголовного розыска Главного управления Национальной полиции в Житомирской области.
Сейчас установлена их причастность к около десятку дерзких и циничных разбоев и грабежей в областном центре, гг. Бердичеве и Казатине.
- Практически, во всех случаях нападавшие выбирали случайную жертву на улице, ориентируясь на приличную одежду и наличие дорогих гаджетов, украшений или барсеток/сумок, - сказал Вячеслав Печененко.
По имеющейся информации, в состав преступной группировки входило до 6 человек, которые время от времени принимали участие в совершении уголовных деяний.
- Среди подозреваемых жители Бердичева и Андрушевского района. Один из фигурантов - 30-летний мужчина – лишь в январе 2017 года освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за умышленное убийство отца. Другой его сообщник – 18-летний парень, уже судимый за кражи и мошенничества, а ныне подсудимый за совершение разбоя в составе группы с нанесением тяжких телесных повреждений. Среди задержанных также ученик 9-го класса, 2001 года рождения, бердичевлянин. Четвертый участник группы – 30-летний житель райцентра, - сообщил заместитель начальника областной полиции – руководитель криминальной полиции ГУНП Валерий Бондарь.
По местам их фактического проживания были проведены санкционированные обыски и изъяты вещественные доказательства, в том числе награбленные вещи. В то же время полицейские устанавливают всех потерпевших от действий этой группы разбойников.
Определенную часть чужих отобранных силой вещей они реализовывали в ломбарды г. Бердичева через подставных лиц.
Сейчас уголовное производство осуществляется по ч. 2 ст. 187 (Разбой) Уголовного кодекса Украины. Задержанным, которые уже взяты под стражу, инкриминируется совершение нападений по предварительному сговору группой лиц.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет с конфискацией имущества.
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