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На Житомирщине оперативники криминальной полиции задержали группу серийных разбойников (ФОТО)

На Житомирщине оперативники криминальной полиции задержали группу серийных разбойников (ФОТО)17 апреля в г. Житомире сразу после совершения очередного нападения были задержаны 4 мужчин, причастных минимум к десятку разбоев и грабежей. По оперативной информации в состав группы входило 7 человек, а их преступная деятельность продолжалась в течение 2 месяцев на территории областного центра, городов Бердичева и Казатина. Часть подозреваемых сейчас уже под стражей. Об этом на брифинге рассказал начальник ГУНП Вячеслав Печененко.

Около 23 часов на перекрестке улиц Бориса Тена и Ивана Мазепы, что в областном центре, подозреваемые заметили 17-летнего парня. Когда тот проходил мимо них, один из них окликнул его, а другой сорвал кепку. Тот час к юноше подбежали еще двое нападавших, которые сразу начали его бить. Парень еле стоял на ногах, держась за металлическую ограду, а четверка продолжала наносить удары.

Когда юноша уже не мог сопротивляться, один из нападавших сорвал с его шеи цепочку с кулоном и все вместе бросились прочь.

Впрочем уже через 20 минут разбойники были задержаны оперативниками уголовного розыска Главного управления Национальной полиции в Житомирской области.

Сейчас установлена их причастность к около десятку дерзких и циничных разбоев и грабежей в областном центре, гг. Бердичеве и Казатине.

- Практически, во всех случаях нападавшие выбирали случайную жертву на улице, ориентируясь на приличную одежду и наличие дорогих гаджетов, украшений или барсеток/сумок, - сказал Вячеслав Печененко.

По имеющейся информации, в состав преступной группировки входило до 6 человек, которые время от времени принимали участие в совершении уголовных деяний.

- Среди подозреваемых жители Бердичева и Андрушевского района. Один из фигурантов - 30-летний мужчина – лишь в январе 2017 года освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за умышленное убийство отца. Другой его сообщник – 18-летний парень, уже судимый за кражи и мошенничества, а ныне подсудимый за совершение разбоя в составе группы с нанесением тяжких телесных повреждений. Среди задержанных также ученик 9-го класса, 2001 года рождения, бердичевлянин. Четвертый участник группы – 30-летний житель райцентра, - сообщил заместитель начальника областной полиции – руководитель криминальной полиции ГУНП Валерий Бондарь.

По местам их фактического проживания были проведены санкционированные обыски и изъяты вещественные доказательства, в том числе награбленные вещи. В то же время полицейские устанавливают всех потерпевших от действий этой группы разбойников.

Определенную часть чужих отобранных силой вещей они реализовывали в ломбарды г. Бердичева через подставных лиц.

Сейчас уголовное производство осуществляется по ч. 2 ст. 187 (Разбой) Уголовного кодекса Украины. Задержанным, которые уже взяты под стражу, инкриминируется совершение нападений по предварительному сговору группой лиц.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет с конфискацией имущества.
На Житомирщине оперативники криминальной полиции задержали группу серийных разбойников (ФОТО)
На Житомирщине оперативники криминальной полиции задержали группу серийных разбойников (ФОТО)
На Житомирщине оперативники криминальной полиции задержали группу серийных разбойников (ФОТО)
На Житомирщине оперативники криминальной полиции задержали группу серийных разбойников (ФОТО)
На Житомирщине оперативники криминальной полиции задержали группу серийных разбойников (ФОТО)
На Житомирщине оперативники криминальной полиции задержали группу серийных разбойников (ФОТО)
На Житомирщине оперативники криминальной полиции задержали группу серийных разбойников (ФОТО)
На Житомирщине оперативники криминальной полиции задержали группу серийных разбойников (ФОТО)
На Житомирщине оперативники криминальной полиции задержали группу серийных разбойников (ФОТО)
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