На Житомирщині видобувач бурштину отримав реальний строк

Апеляційну скаргу прокуратури Житомирської області щодо призначення особі суворішого покарання за незаконний видобуток корисних копалин загальнодержавного значення у Поясківському лісництві Олевського району судом задоволено, повідомили zamkova.info
в прес-службі прокуратури Житомирської області.
Відтак, вирок суду першої інстанції про накладення штрафу на особу за нелегальний видобуток бурштину у розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів (850 грн) скасовано та постановлено новий – позбавлення волі терміном на один рік з випробуванням.
Йдеться про те, що 33-річний житель Новоград-Волинського району, не маючи передбачених законом дозвільних документів, видобував бурштин на території Поясківського лісництва ДП «Білокоровицьке лісове господарство», що поблизу с. Шебедиха Олевського району.
Зокрема, на місці незаконного видобутку у «чорного» старателя правоохоронці вилучили робочий інвентар та понад 646 грамів дорогоцінного каменю.
Такі дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 240 (порушення правил використання надр, що створило небезпеку довкіллю, незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення) КК України.
Коростенською місцевою прокуратурою підтримано публічне обвинувачення у суді та доведено вину зазначеної особи у скоєнні злочину.
Разом з тим, не погодившись із мякістю вироку першої інстанції, прокуратура звернулася до апеляційного суду Житомирської області, яким нелегальному старателю винесено суворіше покарання.