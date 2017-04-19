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На Житомирщині видобувач бурштину отримав реальний строк

На Житомирщині видобувач бурштину отримав реальний строк Апеляційну скаргу прокуратури Житомирської області щодо призначення особі суворішого покарання за незаконний видобуток корисних копалин загальнодержавного значення у Поясківському лісництві Олевського району судом задоволено, повідомили zamkova.info в прес-службі прокуратури Житомирської області.

Відтак, вирок суду першої інстанції про накладення штрафу на особу за нелегальний видобуток бурштину у розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів (850 грн) скасовано та постановлено новий – позбавлення волі терміном на один рік з випробуванням.

Йдеться про те, що 33-річний житель Новоград-Волинського району, не маючи передбачених законом дозвільних документів, видобував бурштин на території Поясківського лісництва ДП «Білокоровицьке лісове господарство», що поблизу с. Шебедиха Олевського району.

Зокрема, на місці незаконного видобутку у «чорного» старателя правоохоронці вилучили робочий інвентар та понад 646 грамів дорогоцінного каменю.

Такі дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 240 (порушення правил використання надр, що створило небезпеку довкіллю, незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення) КК України.

Коростенською місцевою прокуратурою підтримано публічне обвинувачення у суді та доведено вину зазначеної особи у скоєнні злочину.

Разом з тим, не погодившись із мякістю вироку першої інстанції, прокуратура звернулася до апеляційного суду Житомирської області, яким нелегальному старателю винесено суворіше покарання.
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