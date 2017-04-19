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За 30 років у селі вперше з’явилась пожежна машина

За 30 років у селі вперше з’явилась пожежна машинаСело Потіївка у 2015 році стало центром об’єднаної територіальної громади. А у минулому році тут з’явився власний пожежний автомобіль. Сталося це завдяки децентралізації та можливості громади розпоряджатися своїми коштами на власний розсуд.

Голова Потіївської сільської ОТГ Володимир Майструк: «Ми об'єднали 24 населені пункти. Площа територіальної громади становить 285 кв. км. На цю всю територію років із 30 не було пожежної машини. Пожежні доїжджали з Радомишля. Однак якщо відстань від райцентру до найвіддаленішого населеного пункту 60 км, то приїжджали фактично, щоб зафіксувати випадок пожежі, скласти протокол і на цьому питання вирішувалося. У минулому році ми за власні кошти та з допомогою депутатів обласної ради придбали цю машину. Вона не нова, але на сьогоднішній день знаходиться у більш-менш нормальному стані і виконує ті функції, які потрібно».

На базі пожежного депо тут облаштували і кімнату для відпочинку персоналу. Навчання для 5 працівників Потіївської пожежної частини провели спеціалісти Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Сільський голова радіє, що виїзди автомобіль нині здійснює надто рідко.

«Весь персонал новий, ніхто пожежною службою не займався раніше, але працівники районної ДСНС приїхали до нас, показали-розказали, навчили хлопців, як працювати, і на сьогоднішній день машина працює, виїжджає і тушить пожежі. Краще б цих виїздів ніколи не було, але більше всього в опалювальний сезон, коли не чистять димоходи і в період, коли підпалюють траву, для того щоб прибрати біля обійстя, а обходиться тим, що горять будинки», - говорить В.Майструк.
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