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В Олевському районі у результаті ДТП загинуло 5 людей, ще двоє травмовані (ФОТО)

В Олевському районі у результаті ДТП загинуло 5 людей, ще двоє травмовані (ФОТО)17 квітня на 240 км автодороги Київ-Ковель в Олевському району сталося лобове зіткнення автомобілів ВАЗ та «SUZUKI», у результаті загинули водії обох транспортних засобів та троє їх пасажирів, повідомили zamkova.info у відділі комунікації поліції Житомирської області.

Ще двох пасажирів іномарки госпіталізовано до реанімаційного відділення місцевої лікарні. Розпочато досудове розслідування.

На місці події працювала слідчо-оперативні групи Олевського відділення поліції та слідчі відділу розслідування ДТП Слідчого управління ГУНП Житомирщини.

Попередньо встановлено, що близько 17 години на ділянці автодороги Київ – Ковель, поблизу с. Кам’янки, 52-річний водій ВАЗ 21099, рухаючись у напрямку м. Ковеля, не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу руху, де сталося лобове зіткнення з автомобілем «Сузукі» під керуванням 20-річного жителя Волині.

Унаслідок ДТП на місці загинули водії обох автомобілів, а також 53- річна пасажирка ВАЗівки та пасажири «Сузукі» – подружжя киян, 1988-го та 1980-го р.н. З тяжкими травмами до лікарні госпіталізовані ще двоє пасажирів «Сузукі» - 18-річного юнака та 37- річну жінку, обоє жителі Волинської області.

Відповідна інформація внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.3 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ. У рамках розпочатого кримінального провадження слідчі з’ясовують усі обставини та причини, що призвели до фатальної пригоди.
В Олевському районі у результаті ДТП загинуло 5 людей, ще двоє травмовані (ФОТО)
В Олевському районі у результаті ДТП загинуло 5 людей, ще двоє травмовані (ФОТО)
В Олевському районі у результаті ДТП загинуло 5 людей, ще двоє травмовані (ФОТО)
В Олевському районі у результаті ДТП загинуло 5 людей, ще двоє травмовані (ФОТО)
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