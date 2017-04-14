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У Житомирі розпочали встановлювати світлодіодні знаки

У Житомирі розпочали встановлювати світлодіодні знакиУ Житомирі позначать найнебезпечніші нерегульовані пішохідні переходи дорожніми знаками зі світлодіодним освітленням. Вже у березні відбулась закупівля через систему ProZorro, повідомили zamkova.info в управлінні по зв'язках з громадськістю міської ради.

Таким чином закупили 50 світлодіодних знаків, які протягом року розмістять по всім небезпечним ділянкам міста.

Про неохідность практики по встановленю таких знаків в Житомирі наголосив зступник міського голови Дмитро Ткачук.

«З метою забезпечення безпеки дорожнього руху та зменшення кількості дорожньо - транспортних пригод за участю перехожих необхідно встановлювати світлодіодні знаки над небезпечними пішохідними переходами. В минулому році ми вже розмістили декілька знаків. Доволі позитивна практика, бо водій бачить, що він наближається до пішохідного переходу, особливо це потрібно, де пішохідні переходи не регулюються.», - розповів Дмитро Ткачук.

КП «Міськсвітло», вже має першу партію таких знаків та почало їх встановлювати.

У Житомирі розпочали встановлювати світлодіодні знаки
У Житомирі розпочали встановлювати світлодіодні знаки
У Житомирі розпочали встановлювати світлодіодні знаки
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