У Житомирі директора державної організації підозрюють у розтраті бюджетних коштів

За процесуального керівництва Житомирської місцевої прокуратури, триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом зловживання службовим становищем та вчинення службового підроблення директором державної організації, унаслідок чого розтрачено понад 230 тис грн бюджетних коштів, повідомили zamkova.info
в прес-службі прокуратури Житомирської області.
Йдеться про те, що посадовець державної організації, яка входить у сферу управління Державного агентства резерву України та керівник місцевої підрядної організації підробили офіційні документи, чим завдали державному бюджету збитків на 230 396 тис грн.
Нагадаємо, що керівнику підрядної організації нещодавно було повідомлено про підозру у вчиненні зазначених кримінальних правопорушень.
За результатами подальшого розслідування, 12 квітня цього року повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України безпосередньо директору державної організації, якому інкримінується розтрата державних коштів під час проведення ремонтних робіт.
Також, процесуальним керівником подано до суду клопотання про відсторонення підозрюваного від посади.
На даний час вживаються заходи щодо завершення розслідування у стислі строки та затвердження обвинувального акту у кримінальному провадженні.
Злочинну схему розтрати бюджетних коштів викрито завдяки злагодженим спільним діям Житомирської місцевої прокуратури, Управління захисту економіки в області ДЗЕ НП України та Житомирського відділу поліції.