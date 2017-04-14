Шаблоны для Dle 10.5 форекс портал
Авторизация
 
  • 15:14 – У Житомирі директора державної організації підозрюють у розтраті бюджетних коштів 
  • 22:08 – Прокуратура Житомирщини забезпечує доступ до публічної інформації 
  • 21:57 – У Житомирі обговорили можливості та способи колонізації космосу 
  • 21:55 – На Житомирщині прокуратура вимагає повернути з незаконної оренди невитребувані земельні частки площею майже 230 га вартістю 5,8 млн грн 
  • 15:38 – Житомирські розшуківці затримали у столиці підозрюваного у розбійному нападі 

У Житомирі директора державної організації підозрюють у розтраті бюджетних коштів

У Житомирі директора державної організації підозрюють у розтраті бюджетних коштівЗа процесуального керівництва Житомирської місцевої прокуратури, триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом зловживання службовим становищем та вчинення службового підроблення директором державної організації, унаслідок чого розтрачено понад 230 тис грн бюджетних коштів, повідомили zamkova.info в прес-службі прокуратури Житомирської області.

Йдеться про те, що посадовець державної організації, яка входить у сферу управління Державного агентства резерву України та керівник місцевої підрядної організації підробили офіційні документи, чим завдали державному бюджету збитків на 230 396 тис грн.

Нагадаємо, що керівнику підрядної організації нещодавно було повідомлено про підозру у вчиненні зазначених кримінальних правопорушень.

За результатами подальшого розслідування, 12 квітня цього року повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України безпосередньо директору державної організації, якому інкримінується розтрата державних коштів під час проведення ремонтних робіт.

Також, процесуальним керівником подано до суду клопотання про відсторонення підозрюваного від посади.

На даний час вживаються заходи щодо завершення розслідування у стислі строки та затвердження обвинувального акту у кримінальному провадженні.

Злочинну схему розтрати бюджетних коштів викрито завдяки злагодженим спільним діям Житомирської місцевої прокуратури, Управління захисту економіки в області ДЗЕ НП України та Житомирського відділу поліції.
рейтинг: 
  • Не нравится
  • +1
  • Нравится
переглядів: 68
загрузка...
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» У Житомирі керівнику підрядної організації повідомлено про підозру у розтраті 230 тис грн бюджетних коштів
» На Житомирщині т.в.о. начальника відділення поліції підозрюють у привласненні майже 2 тис літрів пального
» На Житомирщині керівнику комунального підприємства «світить» позбавлення волі від 7 до 12 років
» На Житомирщині директор комунального підприємства підозрюється у проведенні неправомірних тендерних торгів
» На Житомирщині затримано та повідомлено про підозру у скоєнні злочину поплічниці «ДНР»
Оставить комментарий


Новини України і світу
  • Україна
  • У Світі
Крим продовжує жити в українському порядку денному
Детективи НАБУ затримали посадовця ДП «Держзовнішінформ»
У коаліції розповіли про майбутнє уряду Гройсмана
Трагедія в Балаклії – це абсолютна диверсія, - Зубко
Юрій Терентьєв прокоментував ситуацію щодо проведеного обшуку АМКУ
Тиллерсон предложит Путину возвращение в "Большую восьмерку" в обмен на уход из Сирии – СМИ
Європарламент проголосував за безвіз Україні
Вибух у Санкт-Петербурзі. Теракт для закручування гайок?
Нові антикорупційні органи України поки не показали результатів - МВФ
Турция запретила своим судам посещать порты оккупированного Крыма – Гройсман
  • Реклама
  • Ваш вибір?
  • Опитування
Чи підтримуєте ви ініціативу введення візового режиму України з Росією?
16:16
Оцінка міського голови Львова падає
14:58
У Житомирі продовжують боротися з незаконно встановленими МАФами
20:39
У другий тур виборів мера Житомира виходять Сергій Сухомлин та Любов Цимбалюк
08:43
У Житомирі за крісло мера змагатимуться 16 кандидатів
12:38
После недельной блокады цены в Крыму выросли в 1,5 раза, украинские продукты исчезли
01:16
Facebook обігнав Google у новинному трафіку
01:09
У світі стартували офіційні продажі нового iPhone 6S
Рекомендуємо
  • Технології
  • Реклама
Роботи в журналістиці
Илон Маск показал прототип Tesla Model 3
Україна посіла п'яте місце у світі в рейтингу з розвитку електрокарів
І.Маск заявив про готовність запуску проекту зі збереження відновлюваної енергії в Україні
Не вздумайте брать новый iPhone сейчас. Это ловушка
  • Погода
  • Пошук роботи
  • Партнери
Погода
Погода у Житомирі

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Києві

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Вінниці Погода у Херсоні 
Загрузка...
Загрузка...

UKR.NET -новини зі всієї України!
Квитки онлайн та фільми в кінотеатрах.
Пошук автомобілів по найкращій ціні на AVTOsale.ua.
Повна телепрограма на тиждень від TVgid.ua.

Гороскоп
Гороскоп

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
тлумачення снів фрейд
Ми в соцмережах
  • Вконтакті
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+