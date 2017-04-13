Шаблоны для Dle 10.5 форекс портал
Авторизация
 
  • 22:08 – Прокуратура Житомирщини забезпечує доступ до публічної інформації 
  • 21:57 – У Житомирі обговорили можливості та способи колонізації космосу 
  • 21:55 – На Житомирщині прокуратура вимагає повернути з незаконної оренди невитребувані земельні частки площею майже 230 га вартістю 5,8 млн грн 
  • 15:38 – Житомирські розшуківці затримали у столиці підозрюваного у розбійному нападі 
  • 12:32 – У Житомирі учні 19-ї школи переймають фінансовий досвід у менеджерів ПриватБанку 

Прокуратура Житомирщини забезпечує доступ до публічної інформації

Прокуратура Житомирщини забезпечує доступ до публічної інформаціїДо органів прокуратури Житомирської області з початку року надійшло 29 запитів на публічну інформацію, що майже на 10 % більше, ніж за аналогічний період минулого року. По суті розглянуто 27 запитів, з них 15 - задоволено.

Внаслідок помилкового тлумачення запитувачами законодавства про інформацію, надано 12 роз'яснень порядку реалізації прав та законних інтересів громадян, у тому числі відповідно до вимог кримінального процесуального законодавства і Закону України “Про звернення громадян”, на які дія Закону України “Про доступ до публічної інформації” не поширюється.

У зв'язку із відсутністю запитуваної інформації, 2 запити скеровано за належністю компетентним розпорядникам.
Переважна більшість запитів надійшла від жителів Житомирщини, зокрема, міст Житомира і Новоград-Волинського. Надходили запити також з інших міст - Києва і Дніпра.

Поточного року значно зросла – до 55% - кількість запитів на інформацію, які надходять від засобів масової інформації та громадських організацій, решта запитів від фізичних осіб.

Запитувачі, зокрема, зверталися з проханням надати інформацію з питань досудового розслідування (30%) та кадрових (22%). Більшість інформаційних запитів (48%) стосувалися інших питань діяльності органів прокуратури.

Усього протягом першого кварталу цього року апаратом прокуратури області розглянуто 17 запитів на інформацію, з яких 9 задоволено, на 8 надано роз'яснення.

Нагадаємо, що запити на інформацію у прокуратурі Житомирської області подаються письмово за адресою: 10008 м. Житомир, вул. Святослава Ріхтера, 11; тел/факс: (0412)47-03-46; адресу електронної пошти: publikinfo@zhit.gp.gov.ua . Приймання запитів та надання доступу до публічної інформації проводиться у громадській приймальні прокуратури області, що знаходиться по вул. Святослава Ріхтера, 9 у м. Житомирі.

Детальніше про надання запитів на інформацію – на офіційному веб-сайті прокуратури Житомирської області http://zhit.gp.gov.ua/ua/ghdoc.html?_m=publications&_t=rec&id=143396

Олена Гаврилюк,
прокурор відділу організації прийому громадян,
розгляду звернень та запитів
прокуратури Житомирської області
рейтинг: 
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится
переглядів: 29
загрузка...
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» До прокуратури Житомирщини все більше запитів на публічну інформацію надходить в електронній формі
» На запит «Фронту Змін» прокуратура зобов’язала міського голову усунути порушення при підготовці чергової сесії міськради
» «Фронт Змін» звертається до Житомирського міського голови з вимогою не порушувати закон
» В Житомирі відкрили сейф з прихованою інформацією
» Щодо роботи Управління СБ України в Житомирській області зі зверненнями та заявами громадян
Оставить комментарий


Новини України і світу
  • Україна
  • У Світі
Детективи НАБУ затримали посадовця ДП «Держзовнішінформ»
У коаліції розповіли про майбутнє уряду Гройсмана
Трагедія в Балаклії – це абсолютна диверсія, - Зубко
Юрій Терентьєв прокоментував ситуацію щодо проведеного обшуку АМКУ
НАБУ завершило розслідування стосовно помічниці заступника голови Апеляційного суду Київської області
Тиллерсон предложит Путину возвращение в "Большую восьмерку" в обмен на уход из Сирии – СМИ
Європарламент проголосував за безвіз Україні
Вибух у Санкт-Петербурзі. Теракт для закручування гайок?
Нові антикорупційні органи України поки не показали результатів - МВФ
Турция запретила своим судам посещать порты оккупированного Крыма – Гройсман
  • Реклама
  • Ваш вибір?
  • Опитування
Чи підтримуєте ви ініціативу введення візового режиму України з Росією?
16:16
Оцінка міського голови Львова падає
14:58
У Житомирі продовжують боротися з незаконно встановленими МАФами
20:39
У другий тур виборів мера Житомира виходять Сергій Сухомлин та Любов Цимбалюк
08:43
У Житомирі за крісло мера змагатимуться 16 кандидатів
12:38
После недельной блокады цены в Крыму выросли в 1,5 раза, украинские продукты исчезли
01:16
Facebook обігнав Google у новинному трафіку
01:09
У світі стартували офіційні продажі нового iPhone 6S
Рекомендуємо
  • Технології
  • Реклама
Роботи в журналістиці
Илон Маск показал прототип Tesla Model 3
Україна посіла п'яте місце у світі в рейтингу з розвитку електрокарів
І.Маск заявив про готовність запуску проекту зі збереження відновлюваної енергії в Україні
Не вздумайте брать новый iPhone сейчас. Это ловушка
  • Погода
  • Пошук роботи
  • Партнери
Погода
Погода у Житомирі

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Києві

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Вінниці Погода у Херсоні 
Загрузка...
Загрузка...

UKR.NET -новини зі всієї України!
Квитки онлайн та фільми в кінотеатрах.
Пошук автомобілів по найкращій ціні на AVTOsale.ua.
Повна телепрограма на тиждень від TVgid.ua.

Гороскоп
Гороскоп

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
тлумачення снів фрейд
Ми в соцмережах
  • Вконтакті
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+