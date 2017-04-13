Прокуратура Житомирщини забезпечує доступ до публічної інформації

До органів прокуратури Житомирської області з початку року надійшло 29 запитів на публічну інформацію, що майже на 10 % більше, ніж за аналогічний період минулого року. По суті розглянуто 27 запитів, з них 15 - задоволено.
Внаслідок помилкового тлумачення запитувачами законодавства про інформацію, надано 12 роз'яснень порядку реалізації прав та законних інтересів громадян, у тому числі відповідно до вимог кримінального процесуального законодавства і Закону України “Про звернення громадян”, на які дія Закону України “Про доступ до публічної інформації” не поширюється.
У зв'язку із відсутністю запитуваної інформації, 2 запити скеровано за належністю компетентним розпорядникам.
Переважна більшість запитів надійшла від жителів Житомирщини, зокрема, міст Житомира і Новоград-Волинського. Надходили запити також з інших міст - Києва і Дніпра.
Поточного року значно зросла – до 55% - кількість запитів на інформацію, які надходять від засобів масової інформації та громадських організацій, решта запитів від фізичних осіб.
Запитувачі, зокрема, зверталися з проханням надати інформацію з питань досудового розслідування (30%) та кадрових (22%). Більшість інформаційних запитів (48%) стосувалися інших питань діяльності органів прокуратури.
Усього протягом першого кварталу цього року апаратом прокуратури області розглянуто 17 запитів на інформацію, з яких 9 задоволено, на 8 надано роз'яснення.
Нагадаємо, що запити на інформацію у прокуратурі Житомирської області подаються письмово за адресою: 10008 м. Житомир, вул. Святослава Ріхтера, 11; тел/факс: (0412)47-03-46; адресу електронної пошти: publikinfo@zhit.gp.gov.ua . Приймання запитів та надання доступу до публічної інформації проводиться у громадській приймальні прокуратури області, що знаходиться по вул. Святослава Ріхтера, 9 у м. Житомирі.
Детальніше про надання запитів на інформацію – на офіційному веб-сайті прокуратури Житомирської області http://zhit.gp.gov.ua/ua/ghdoc.html?_m=publications&_t=rec&id=143396Олена Гаврилюк, прокурор відділу організації прийому громадян,
розгляду звернень та запитів
прокуратури Житомирської області