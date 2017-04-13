У Житомирі обговорили можливості та способи колонізації космосу

Перший космобіологічний семінар, організований викладачами природничого факультету держуніверситету імені Івана Франка, зібрав тих, хто цікавиться чи досліджує тему космічних польотів і позаземного розуму. Семінар є частиною просвітницького проекту "Природничі студії", в рамках якого широкому загалу представляють цікаві факти та дослідження, пов’язані з природничими науками. Говорить ідейний натхненник та один з організаторів проекту – доцент кафедри екології, природокористування та біології людини природничого факультету Житомирського держуніверситету ім. І.Франка Іван Хом'як:
"Ми давно виношували таку ідею, яка виникла після відвідування космонавтами нашого міста Житомира. Космонавти казали: ви не можете бути космічним містом, але ви можете бути містом космічних мрій. Тому що Корольов тут не робив космічних кораблів, у нас немає спеціальних заводів, але тут є мрійники. А оскільки ми є біологами, і певною мірою ми можемо бути дотичними до колонізації космосу, то ми вирішили провести такий семінар. Ми тут зібрали дружню компанію для того, щоб обговорити питання життя поза межами космосу, а також переселення людини в космос та на інші планети".
На запрошення організаторів до семінару долучилися представники факультету авіаційних космічних систем Київського політехнічного інституту, Центру вивчення аномалій "Зонд", а також столичні письменники-фантасти Радій Радутний і Маріанна Маліна. Гостям спочатку провели екскурсію природничим факультетом, після чого запросили до розмов та дискусій. Лауреатка літературного конкурсу "Коронація слова" Маріанна Маліна, яка у 2013 році остаточно переїхала із кримської Євпаторії до Києва, за освітою радіотехнік та економіст, однак фантастикою захоплюється ще змалку.
"Мене завжди вабило все надзвичайне. Особливо розвиток надможливостей людини, бо ми не все ще знаємо ні про мозок людини, ні про її свідомість – що це таке, і як в подальшому воно буде розвиватися. Те, що було описане в фантастиці кінця ХІХ початку ХХ століття, ми вже зараз маємо, і навіть більше. А от зараз така от епоха ціла починається, коли пишуть про надможливості. Про те, що людина може те, чого зараз не може. Я думаю, що у майбутньому нас чекає розвиток саме в цьому напрямку. Тобто, психічний розвиток – це той розвиток, який буде наступним після техногенного розвитку".
Доповідь Маріанни Маліної торкалася можливостей розширення кордонів свідомості і способів подорожування у космосі. А от її колега – головний редактор першого україномовного журналу фантастики "УФО" письменник-фантаст Радій Радутний – говорив, в основному, про загрози і можливості колонізації землянами космічних просторів. В подібних зустрічах письменник бере участь нечасто, але сподівається, що вдасться надихнути студентство до нового наукового пошуку:
"Про космос я пишу охоче і сподіваюся написати ще багато. Маю надію, що і мене нинішня конференція надихне на нові думки, і я сам зможу надихнути студентів на те, щоб вони свою наукову діяльність спрямували саме на космічну тематику. Причому хотілося б, щоб студенти не обмежували себе лише Землею. Вона маленька, це, звичайно, колиска, але не можна вічно лишатися в колисці. Тому нам треба виходити за межі колиски і вивчати простір навколо".
Перший житомирський космобіологічний семінар тривав чотири години поспіль, за які учасники встигли і думками обмінятися, і подискутувати. Автори найцікавіших та найбільш оригінальних запитань отримали у подарунок книги та журнал "УФО". Організатори мають надію, що у майбутньому формат семінару вдасться розширити до масштабів фестивалю, який проходитиме у співпраці з Житомирським музеєм космонавтики та багатьма іншими зацікавленими учасниками.103fm.com.ua