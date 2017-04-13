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На Житомирщині прокуратура вимагає повернути з незаконної оренди невитребувані земельні частки площею майже 230 га вартістю 5,8 млн грн

На Житомирщині прокуратура вимагає повернути з незаконної оренди невитребувані земельні частки площею майже 230 га вартістю 5,8 млн грнКоростенською місцевою прокуратурою, в інтересах Овруцької райдержадміністрації, заявлено позов про визнання незаконним та скасування рішення сільської ради, недійсним договору оренди землі загальною площею 229 га вартістю 5 млн 802 тис грн та зобов’язання повернути угіддя, повідомили zamkova.info в прес-службі прокуратури Житомирської області.

Установлено, що Невгодівська сільська рада Овруцького району неправомірно передала в оренду приватному підприємству невитребувані земельні частки (паї) загальною площею 229 га, вартістю 5млн 802 тис грн.

Зокрема, зазначена сільська рада не наділена повноваженнями розпоряджатися цими землями, оскільки розпорядником таких земельних часток (паїв) за межами населеного пункту є Овруцька районна державна адміністрація.

На даний час позов перебуває на розгляді у суді.
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