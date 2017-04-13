Шаблоны для Dle 10.5 форекс портал
Авторизация
 
  • 22:08 – Прокуратура Житомирщини забезпечує доступ до публічної інформації 
  • 21:57 – У Житомирі обговорили можливості та способи колонізації космосу 
  • 21:55 – На Житомирщині прокуратура вимагає повернути з незаконної оренди невитребувані земельні частки площею майже 230 га вартістю 5,8 млн грн 
  • 15:38 – Житомирські розшуківці затримали у столиці підозрюваного у розбійному нападі 
  • 12:32 – У Житомирі учні 19-ї школи переймають фінансовий досвід у менеджерів ПриватБанку 

У Житомирі учні 19-ї школи переймають фінансовий досвід у менеджерів ПриватБанку

У Житомирі учні 19-ї школи переймають фінансовий досвід у менеджерів ПриватБанкуЖитомирські школярі продовжують підвищувати свою фінансову грамотність. ПриватБанк провів фінансовий урок для учнів ЗОШ №19, а також під час квесту поділився з дітьми всіма секретами банківського відділення, повідомили zamkova.info у прес-службі Житомирського регіонального прес-офісу ПриватБанку.

Урок фінансової грамотності вчить дітей як заощаджувати, накопичувати, як правильно розпоряджатись кишеньковими грошима, як визначати фінансові цілі і як їх досягати.

А під час квесту у самому ПриватБанку діти змогли побачити роботу клієнт-менеджерів, спеціалістів з обслуговування клієнтів, касирів, впоратись із завданнями та відшукати кейс із загубленими грошима. До того ж, учні отримали відповіді на всі питання, які їх цікавили.

Зокрема, графік роботи працівників банку; які якості характеру важливо мати, щоб працювати та досягати кар’єрного росту у ПриватБанку; чи були спроби пограбування банку, як проводять дозвілля працівники банку; які книги читають менеджери; чи можуть діти підзаробити з ПриватБанком.

Квести та уроки фінансової грамотності у ПриватБанку проводяться у рамках програми ЮніорБанк. ЮніорБанк – це програма ПриватБанку, яка стартувала у 2009 році з метою підвищення фінансової грамотності школярів. ЮніорБанк включає в себе декілька програм, зокрема, БізнесШкола, екскурсії, бізнес-квести.

Крім цього, в Житомирі відкрито першу квест-кімнату “Загублені у банку”. Батьки юних житомирян мають змогу відволікти своїх дітей від комп’ютерних ігор і привчити їх до розвиваючих інтелектуальних розваг.

Ідея належить команді ЮніорБанку. Саме тому квест-кімната розташована у приміщенні Житомирського регіонального управління ПриватБанку за адресою вул. Перемоги, 99.

Задача учасників квесту - якнайшвидше знайти вихід із кімнати, розгадуючи головоломки за допомогою логіки і знань про банківські сервіси. У такий спосіб можна натренувати увагу, навчити себе дивитись на звичні предмети по-іншому, грати в команді і перевірити себе на рішучість в екстремальних умовах.

Для участі у квесті потрібно звернутись до найближчого відділення ПриватБанку або зателефонувати за безкоштовним номером цілодобової підтримки 3700. Єдина умова участі - наявність будь-якої картки ПриватБанку у батьків і карти ЮНІОРА у дітей.

Відкрити ж картку ЮНІОРА для дитини, а також інші картки ПриватБанку для дорослих клієнтів можна у будь-якому з 60 відділень ПриватБанку на Житомирщині.
рейтинг: 
  • Не нравится
  • +1
  • Нравится
переглядів: 65
загрузка...
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» ПриватБанк застерігає житомирян від шахраїв
» У Житомирі на День незалежності України відділення ПриватБанку будуть працювати онлайн без вихідних
» Житомирських пенсіонерів навчали фінансовій грамотності
» На Житомирщині вже четверо працівників ПриватБанку отримали відзнаки “Доброго ревізора” за блискуче обслуговування клієнтів
» У Житомирі відбувся випускний урок для студентів БізнесШколи
Оставить комментарий


Новини України і світу
  • Україна
  • У Світі
Детективи НАБУ затримали посадовця ДП «Держзовнішінформ»
У коаліції розповіли про майбутнє уряду Гройсмана
Трагедія в Балаклії – це абсолютна диверсія, - Зубко
Юрій Терентьєв прокоментував ситуацію щодо проведеного обшуку АМКУ
НАБУ завершило розслідування стосовно помічниці заступника голови Апеляційного суду Київської області
Тиллерсон предложит Путину возвращение в "Большую восьмерку" в обмен на уход из Сирии – СМИ
Європарламент проголосував за безвіз Україні
Вибух у Санкт-Петербурзі. Теракт для закручування гайок?
Нові антикорупційні органи України поки не показали результатів - МВФ
Турция запретила своим судам посещать порты оккупированного Крыма – Гройсман
  • Реклама
  • Ваш вибір?
  • Опитування
Чи підтримуєте ви ініціативу введення візового режиму України з Росією?
16:16
Оцінка міського голови Львова падає
14:58
У Житомирі продовжують боротися з незаконно встановленими МАФами
20:39
У другий тур виборів мера Житомира виходять Сергій Сухомлин та Любов Цимбалюк
08:43
У Житомирі за крісло мера змагатимуться 16 кандидатів
12:38
После недельной блокады цены в Крыму выросли в 1,5 раза, украинские продукты исчезли
01:16
Facebook обігнав Google у новинному трафіку
01:09
У світі стартували офіційні продажі нового iPhone 6S
Рекомендуємо
  • Технології
  • Реклама
Роботи в журналістиці
Илон Маск показал прототип Tesla Model 3
Україна посіла п'яте місце у світі в рейтингу з розвитку електрокарів
І.Маск заявив про готовність запуску проекту зі збереження відновлюваної енергії в Україні
Не вздумайте брать новый iPhone сейчас. Это ловушка
  • Погода
  • Пошук роботи
  • Партнери
Погода
Погода у Житомирі

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Києві

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Вінниці Погода у Херсоні 
Загрузка...
Загрузка...

UKR.NET -новини зі всієї України!
Квитки онлайн та фільми в кінотеатрах.
Пошук автомобілів по найкращій ціні на AVTOsale.ua.
Повна телепрограма на тиждень від TVgid.ua.

Гороскоп
Гороскоп

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
тлумачення снів фрейд
Ми в соцмережах
  • Вконтакті
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+