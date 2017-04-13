У Житомирі учні 19-ї школи переймають фінансовий досвід у менеджерів ПриватБанку

Житомирські школярі продовжують підвищувати свою фінансову грамотність. ПриватБанк провів фінансовий урок для учнів ЗОШ №19, а також під час квесту поділився з дітьми всіма секретами банківського відділення, повідомили zamkova.info
у прес-службі Житомирського регіонального прес-офісу ПриватБанку.
Урок фінансової грамотності вчить дітей як заощаджувати, накопичувати, як правильно розпоряджатись кишеньковими грошима, як визначати фінансові цілі і як їх досягати.
А під час квесту у самому ПриватБанку діти змогли побачити роботу клієнт-менеджерів, спеціалістів з обслуговування клієнтів, касирів, впоратись із завданнями та відшукати кейс із загубленими грошима. До того ж, учні отримали відповіді на всі питання, які їх цікавили.
Зокрема, графік роботи працівників банку; які якості характеру важливо мати, щоб працювати та досягати кар’єрного росту у ПриватБанку; чи були спроби пограбування банку, як проводять дозвілля працівники банку; які книги читають менеджери; чи можуть діти підзаробити з ПриватБанком.
Квести та уроки фінансової грамотності у ПриватБанку проводяться у рамках програми ЮніорБанк. ЮніорБанк – це програма ПриватБанку, яка стартувала у 2009 році з метою підвищення фінансової грамотності школярів. ЮніорБанк включає в себе декілька програм, зокрема, БізнесШкола, екскурсії, бізнес-квести.
Крім цього, в Житомирі відкрито першу квест-кімнату “Загублені у банку”. Батьки юних житомирян мають змогу відволікти своїх дітей від комп’ютерних ігор і привчити їх до розвиваючих інтелектуальних розваг.
Ідея належить команді ЮніорБанку. Саме тому квест-кімната розташована у приміщенні Житомирського регіонального управління ПриватБанку за адресою вул. Перемоги, 99.
Задача учасників квесту - якнайшвидше знайти вихід із кімнати, розгадуючи головоломки за допомогою логіки і знань про банківські сервіси. У такий спосіб можна натренувати увагу, навчити себе дивитись на звичні предмети по-іншому, грати в команді і перевірити себе на рішучість в екстремальних умовах.
Для участі у квесті потрібно звернутись до найближчого відділення ПриватБанку або зателефонувати за безкоштовним номером цілодобової підтримки 3700. Єдина умова участі - наявність будь-якої картки ПриватБанку у батьків і карти ЮНІОРА у дітей.
Відкрити ж картку ЮНІОРА для дитини, а також інші картки ПриватБанку для дорослих клієнтів можна у будь-якому з 60 відділень ПриватБанку на Житомирщині.