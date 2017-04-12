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Фермери області можуть отримати компенсацію із обласного бюджету

Фермери області можуть отримати компенсацію із обласного бюджету"Програмою розвитку агропромислового комплексу Житомирської області передбачена компенсація за придбання установок індивідуального доїння корів. Вона розрахована на всі суб’єкти господарювання – від малих до великих фермерських господарств, а також для індивідуальних дворів. Відшкодування вартості закуплених установок – один із напрямків програми. Для отримання відшкодування необхідно подати пакет документів до нашого управління до 1 грудня 2017 року. Кошти будуть розподілені пропорційно, в залежності від того, скільки людей подадуть документи", – цитує начальника обласного управління агропромислового комплексу Руслана Кирилюка прес-служба облдержадміністрації.

Загальна сума, виділена з бюджету під цей напрямок програми – 200 тисяч гривень.

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