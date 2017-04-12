Фермери області можуть отримати компенсацію із обласного бюджету

"Програмою розвитку агропромислового комплексу Житомирської області передбачена компенсація за придбання установок індивідуального доїння корів. Вона розрахована на всі суб’єкти господарювання – від малих до великих фермерських господарств, а також для індивідуальних дворів. Відшкодування вартості закуплених установок – один із напрямків програми. Для отримання відшкодування необхідно подати пакет документів до нашого управління до 1 грудня 2017 року. Кошти будуть розподілені пропорційно, в залежності від того, скільки людей подадуть документи", – цитує начальника обласного управління агропромислового комплексу Руслана Кирилюка прес-служба облдержадміністрації.
Загальна сума, виділена з бюджету під цей напрямок програми – 200 тисяч гривень.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на наш сайт.
При копировании материалов для интернет-изданий – обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена в независимости от полного либо частичного использования материалов. Гиперссылка (для интернет- изданий) – должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала.