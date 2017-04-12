У Житомирі проведуть обстеження пасажиропотоків на міських автобусних маршрутах

З метою вивчення попиту населення на пасажирські перевезення по м. Житомиру, управлінням транспорту і зв’язку міської ради ініційовано проведення обстеження пасажиропотоків на міських автобусних маршрутах у період З 12.04.2017 року по 10.05.2017 року.
Перебоїв роботи автобусного транспорту та будь-яких незручностей для пасажирів, пов’язаних з дослідженням, не передбачається.
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