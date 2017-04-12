У Житомирі 12 квітня урочисто відзначають Всесвітній день авіації і космонавтики

Заходи розплановані на весь день і відбуваються в різних куточках міста. А почалися традиційно – з покладання квітів до пам'ятника Сергію Корольову на майдані його імені та до бюсту авіаконструктора біля Музею космонавтики. Серед учасників покладання, крім представників влади та громадськості, обов'язково – викладачі та курсанти військового інституту, який також носить ім'я Сергія Корольова.
"Це – не просто обов'язок, це справді особливий день", – каже офіцер Володимир Загоровський: "Моя особиста думка, що ми повинні не лише пам'ятати про здобутки нашого великого земляка, геніального вченого Сергія Корольова, але й примножувати їх, повинні розвивати нашу ракетно-космічну галузь, яку ми забезпечуємо кадрами, професіоналами. Я вважаю, що це один з основних напрямків, який має розвивати наша держава, тому що майбутнє людства визначається саме в дослідженні незвіданого, а саме незвідане – це космос".
Цьогоріч серед гостей – делегація дитячого київського клубу "До зірок". Її очільниця, вчений-біолог Надія Адамчук-Чала, свого часу пройшла підготовку до польоту в космос. Сьогодні, з-поміж іншого, опікується дітьми, які цікавляться космічною проблематикою і зазначає, що роботи багатьох юних дослідників мають серйозну практичну спрямованість:
"Є дуже цікаві дослідження з аналізу супутникових знімків. Учні намагаються дослідити ґрунти України, які можна оцінити за допомогою супутникових знімків, а також прослідкувати формування врожаю та спрогнозувати врожай на рік. Є учні, які цікавляться робототехнікою і створюють роботів, якими можна керувати".
Додамо, що впродовж 12 квітня в Музеї космонавтики насичена програма. Це і традиційний День відкритих дверей, а, значить, набагато більше відвідувачів, ніж зазвичай. Також презентація нового сайту, який розробили в Житомирському державному технологічному університеті, нагородження переможців Міжнародного конкурсу "Яка прекрасна наша планета".103fm.com.ua